Коэнтрау хочет вернуться в «Бенфику»

Защитник «Монако» Фабиу Коэнтрау, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», хочет вернуться в «Бенфику». Арендное соглашение с французским клубом заканчивается летом. В 2011 году он обошелся испанцам в 30 миллионов евро, но так и не смог стать частью команды.

Стоит отметить, что сейчас Коэнтрау восстанавливается от травмы бедра, которая помешает ему принять участие в предстоящем Евро-2016. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро.