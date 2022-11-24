Коэнтрау поддержал Роналду, назвав его критиков «дерьмом»

Экс-защитник «Реала» и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау встал на защиту своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

«То, что происходит [расторжение контракта с «МЮ»], – это позор. Даже если Криштиану не выступает на ожидаемом уровне, очень некрасиво с ним так поступать.

Роналду – фантастический парень. Единственное, чего он хочет, – играть в футбол. Ему не нужно никому ничего доказывать. Этот парень за карьеру забил 700 голов.

Сейчас я далек от футбола, но мне пришлось высказаться. Мне не нравится то, что я слышу про Криштиану.

Есть бывшие игроки, которые были никем, дерьмом, и они говорят о Роналду так, будто чего-то достигли. Им не нужно этого делать», – сказал Коэнтрау.

В этом сезоне Роналду забил 3 гола и отдал 1 ассист в 16 матчах.

Он отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

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