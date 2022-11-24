Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Коэнтрау поддержал Роналду, назвав его критиков «дерьмом»

    Экс-защитник «Реала» и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау встал на защиту своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду.

    «То, что происходит [расторжение контракта с «МЮ»], – это позор. Даже если Криштиану не выступает на ожидаемом уровне, очень некрасиво с ним так поступать.

    Роналду – фантастический парень. Единственное, чего он хочет, – играть в футбол. Ему не нужно никому ничего доказывать. Этот парень за карьеру забил 700 голов.

    Сейчас я далек от футбола, но мне пришлось высказаться. Мне не нравится то, что я слышу про Криштиану.

    Есть бывшие игроки, которые были никем, дерьмом, и они говорят о Роналду так, будто чего-то достигли. Им не нужно этого делать», – сказал Коэнтрау.

    • В этом сезоне Роналду забил 3 гола и отдал 1 ассист в 16 матчах.
    • Он отказался от 17 миллионов фунтов компенсации при уходе из «МЮ».

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Пресс-атташе сборной Португалии не дал Фернандешу ответить на вопрос про Роналду на английском языке
    Президент «Оренбурга»: «Дзюба и Роналду? Таких не берем» 1
    Фернандеш отреагировал на уход Роналду из «МЮ». Сообщалось, что у них напряженные отношения
    Источник: Relevo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:53
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11