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    Роналду отказался от 17 миллионов за разрыв контракта с «МЮ» (The Telegraph)

    Стали известны подробности расторжения контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед».

    По информации The Telegraph, клуб и футболист договорились, что соглашение будет разорвано без выплаты компенсации.

    Роналду зарабатывал в «МЮ» 500 тысяч фунтов в неделю, до окончания контракта оставалось чуть меньше восьми месяцев. 37-летний португалец мог заработать до 17 миллионов фунтов.

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.

    Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год

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    Источник: The Telegraph

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