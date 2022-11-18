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    Роналду стал персоной нон грата в «Манчестер Юнайтед» (The Telegraph)

    «Манчестер Юнайтед» не видит для Криштиану Роналду будущего в клубе.

    После своего скандального интервью Пирсу Моргану португалец стал персоной нон грата в «МЮ».

    В клубе рассчитывают, что 37-летний футболист не вернется в команду после ЧМ-2022.

    • Контракт Роналду с «Юнайтед» истекает летом 2023 года.
    • Вероятно, стороны расторгнут соглашение.
    • Криштиану в интервью раскритиковал клуб, главного тренера Эрика тен Хага и других.

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    Источник: The Telegraph

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