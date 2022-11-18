Роналду стал персоной нон грата в «Манчестер Юнайтед» (The Telegraph)

«Манчестер Юнайтед» не видит для Криштиану Роналду будущего в клубе.
После своего скандального интервью Пирсу Моргану португалец стал персоной нон грата в «МЮ».
В клубе рассчитывают, что 37-летний футболист не вернется в команду после ЧМ-2022.
- Контракт Роналду с «Юнайтед» истекает летом 2023 года.
- Вероятно, стороны расторгнут соглашение.
- Криштиану в интервью раскритиковал клуб, главного тренера Эрика тен Хага и других.
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Источник: The Telegraph