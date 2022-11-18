«МЮ» работает над расторжением контракта с Роналду без выплаты компенсации

«Манчестер Юнайтед» намерен избавиться от нападающего Криштиану Роналду.

Клуб уже работает над расторжением контракта с 37-летним футболистом.

В «МЮ» считают, что португалец нарушил условия договора своим скандальным интервью Пирсу Моргану.

При этом «Юнайтед» не собирается выплачивать Роналду компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества.

Форвард должен получить около 16 миллионов фунтов за оставшиеся месяцы до истечения соглашения.

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