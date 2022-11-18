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    «МЮ» работает над расторжением контракта с Роналду без выплаты компенсации

    «Манчестер Юнайтед» намерен избавиться от нападающего Криштиану Роналду.

    Клуб уже работает над расторжением контракта с 37-летним футболистом.

    В «МЮ» считают, что португалец нарушил условия договора своим скандальным интервью Пирсу Моргану.

    При этом «Юнайтед» не собирается выплачивать Роналду компенсацию за досрочное прекращение сотрудничества.

    Форвард должен получить около 16 миллионов фунтов за оставшиеся месяцы до истечения соглашения.

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    Источник: Daily Mail

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    Сегодня, 15:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17861

      Cleaner 1 час назад

      Плюс еще 16 с Роналду нужно списать как моральный ущерб клубу МЮ и его болельщикам!

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      Рейтинг: +1170

      САНЁК17 > Cleaner 55 минут назад

      Особенно тебе должен заплатить за моральный ущерб,ты как не как один из важнейших болельщик мю

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      Рейтинг: +1188

      mama1991 1 час назад

      рон принципиален, уверен он и сам не возьмет эти деньги , и че нить по этому поводу напишет... он уже сам может купить пол мю))))

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      Рейтинг: +17861

      Cleaner > mama1991 1 час назад

      Вот когда Роналду купит МЮ, тогда и будет там свои правила устанавливать. А до тех пор он наемный рабочий(футболист) и должен выполнять работу, предусмотренную контрактом. А не интервью критиканствующие направо-налево раздавать...(((

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