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    ⚡️ «МЮ» расторг контракт с Роналду

    Нападающий Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб объявил о расторжении контракта с 37-летним португальцем по обоюдному согласию.

    • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
    • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
    • Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
    • После этого он стал персоной нон грата в клубе.

    Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год

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    Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +17975

      Cleaner 8 минут назад

      Теперь Роналду прямая дорога в США или Китай за БАБЛИЩЕМ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6216

      Красногорск_Фан > Cleaner 7 минут назад

      Да он уже не знает куда девать. Пора свой клуб покупать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1174

      САНЁК17 12 минут назад

      Дело шло к этому,когда мю еле еле дошли до Ле с помощью Рона,mutabor облизывай zaд дальше, свою команду.

      0
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      Рейтинг: +95

      Pawel12 14 минут назад

      Наконец то. Пусть в Спортинг идет доигрывать

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +953

      ARSteven89 16 минут назад

      Да ему пох!

      2
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      Рейтинг: +6216

      Красногорск_Фан 20 минут назад

      Поживём увидим когда мю снова возьмёт значимый титул. Может раньше увидим комету Галлея. А Роналду здесь и сейчас мотивирован и на чм. И бабла у него на покупку пару мю уже

      0
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      Рейтинг: +314

      Nikita Suarez 30 минут назад

      Ну и хрен с ними!

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