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⚡️ «МЮ» расторг контракт с Роналду

22 ноября 2022, 20:35
18

Нападающий Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб объявил о расторжении контракта с 37-летним португальцем по обоюдному согласию.

  • Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
  • Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
  • Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
  • После этого он стал персоной нон грата в клубе.

Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год

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Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Роналду Криштиану
Комментарии (18)
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Nikita Suarez
1669138819
Ну и хрен с ними!
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Красногорск_Фан
1669139415
Поживём увидим когда мю снова возьмёт значимый титул. Может раньше увидим комету Галлея. А Роналду здесь и сейчас мотивирован и на чм. И бабла у него на покупку пару мю уже
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ARSteven89
1669139674
Да ему пох!
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САНЁК17
1669139929
Дело шло к этому,когда мю еле еле дошли до Ле с помощью Рона,mutabor облизывай zaд дальше, свою команду.
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Soccerdealer63
1669140716
Вспоминается авторский анекдот от Юрия Никулина: "....по одной колее ночью из двух городов навстречу друг другу выходят два поезда... Они несутся друг на друга, не зная, что едут по одной колее… Скорость всё больше, а расстояние между ними стремительно сокращается!... И всё-таки они не встречаются. А знаете, почему?... НЕ СУДЬБА)))
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Lipatoff
1669140984
Искренне поздравляю МЮ, вот пример, когда не стоит возвращать стареющую легенду
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xxJack
1669142633
Всё - таки его клуб это Реал Мадрид.Как ушел так и покатилась карьера.Надо было поубавить своё эго и играл бы.Там и лига чемпионов и чемпионство Испании и куча рекордов за которыми он так гонится.
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111ax
1669143146
наконец-то Роналду смог выбраться из этой помойки, бывшей в прошлом сильным клубом
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Enter2006
1669143196
Тен Хаг - ты идиот!
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Вомбат
1669144624
Взаимовыгодный развод. Только малость запоздалый.
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