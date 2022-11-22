⚡️ «МЮ» расторг контракт с Роналду

Нападающий Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб объявил о расторжении контракта с 37-летним португальцем по обоюдному согласию.
- Роналду играл за «МЮ» с лета 2021 года.
- Он провел 16 матчей за клуб в этом сезоне, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
- Роналду в недавнем интервью раскритиковал «МЮ», главного тренера Эрика тен Хага и других.
- После этого он стал персоной нон грата в клубе.
Роналду дал огненное интервью: критиковал «МЮ», тен Хага, говорил, что отказывал от предложения в 350 млн в год
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Источник: сайт «Манчестер Юнайтед»