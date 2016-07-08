Коэнтрау пробудет в лазарете до ноября

Защитнику «Реала» Фабиу Коэнтрау вновь предстоит продолжительное восстановление после травмы. 28-летний игрок перенес операцию из-за повреждения, которое он получил весной, выступая на правах аренды в «Монако».

Сообщается, что возвращение Коэнтрау на поле состоится не ранее ноября. Таким образом, «Реал», по всей видимости, ожидают трудности с продажей футболиста, на которого в клубе не рассчитывают.

В минувшем сезоне Коэнтрау провел 15 матчей в Лиге 1, забив три мяча, сделав две голевые передачи и заработав четыре желтые карточки.