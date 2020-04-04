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    Коэнтрау и Дренте попали в список худших игроков в истории «Реала» по версии AS

    Издание As составило сборную худших приобретений «Реала» в истории клуба.

    В список были включены Фабиу Коэнтрау, находящийся в статусе свободного агента, и экс-защитник «Алании» Ройстон Дренте из «Козаккен Бойс». Также в команду худших игроков мадридцев попали Кака, Николя Анелька, Предраг Спасич, Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, Антонио Кассано, Альбано Биссарри, Карлос Диого и Асьер Ильярраменди.

    • Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.
    • «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице.

    Источник: AS

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    Сегодня, 16:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +612

      кто там 1 час назад

      Коэнтрау конечно был хорош когда его покупали.. жаль что так вышло, мог бы достичь большего.

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