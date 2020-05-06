Коэнтрау и Дренте попали в список худших игроков в истории «Реала» по версии AS

Издание As составило сборную худших приобретений «Реала» в истории клуба.
В список были включены Фабиу Коэнтрау, находящийся в статусе свободного агента, и экс-защитник «Алании» Ройстон Дренте из «Козаккен Бойс». Также в команду худших игроков мадридцев попали Кака, Николя Анелька, Предраг Спасич, Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, Антонио Кассано, Альбано Биссарри, Карлос Диого и Асьер Ильярраменди.
- Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.
- «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице.
Источник: AS