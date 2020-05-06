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  • Коэнтрау и Дренте попали в список худших игроков в истории «Реала» по версии AS

Коэнтрау и Дренте попали в список худших игроков в истории «Реала» по версии AS

6 мая 2020, 16:18
4

Издание As составило сборную худших приобретений «Реала» в истории клуба.

В список были включены Фабиу Коэнтрау, находящийся в статусе свободного агента, и экс-защитник «Алании» Ройстон Дренте из «Козаккен Бойс». Также в команду худших игроков мадридцев попали Кака, Николя Анелька, Предраг Спасич, Томас Гравесен, Пабло Гарсия, Жюльен Фобер, Элвир Балич, Антонио Кассано, Альбано Биссарри, Карлос Диого и Асьер Ильярраменди.

  • Чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса.
  • «Реал» находится на втором месте в турнирной таблице.

Источник: AS
Испания. Примера Реал Дренте Ройстон Коэнтрау Фабиу
Комментарии (4)
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кто там
1588771501
Коэнтрау конечно был хорош когда его покупали.. жаль что так вышло, мог бы достичь большего.
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david17
1588782620
Кака топовый игрок, может быть не удалось заиграть так же как и в милане было, но все же играл и забивал побольше некоторых)
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Cules2013
1588783483
Худшие игроки - это не совсем верное выражение. В списке, в основном, звёзды высокого уровня, просто не заиграли по разным причинам. Это не тоже самое, что, например, Дренте, когда просто откровенно переоценили игрока, и потом он пошёл по клубам скитаться... Коэнтрау и Кака точно помешали травмы. И я уверен, что это не тот случай, когда это их вина. Это были изначально очень крутые приобретения. Анелька сам виноват, что не заиграл, но именно его голы вывели Реал в финал ЛЧ, где они и победили. Не забей тогда Анелька Баварии 2 мяча, вполне могло быть -1 трфоей ЛЧ у Реала. Так что это ещё как посмотреть на слово "худший".
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Flydis
1588801598
Удивило отсутствие Оуэна. А вообще, корректнее было бы не "худшие", а "не заигравшие", потому как некоторые в других командах очень даже прилично смогли себя проявить.
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