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Яхта Коэнтрау спасла 15 тонущих рыбаков

24 июля 2018, 09:44
7

Яхта защитника «Реала» Фабиу Коэнтрау приняла участие в спасательной операции в 18 километрах от побережья Португалии.

Рыболовецкое судно получило повреждение и пошло ко дну. Экипаж успел подать сигнал бедствия и погрузиться в спасательную шлюпку. Просьбу о помощи приняла яхта футболиста. Спустя некоторое время все рыбаки поднялись на «Викторию Коэнтрау» – яхта была названа в честь дочери игрока.

Сам Фабиу не находился в этот момент на яхте. Он решает проблемы с «Реалом», который рискует покинуть этим летом. Прошлый сезон он провел в составе «Спортинга» на правах аренды.

Источник: The Sun
Испания. Примера Португалия. Примейра Реал Спортинг Коэнтрау Фабиу
Комментарии (7)
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Наварх
1532416892
Спасал судовой экипаж наверно, а не яхта. Яхта это лишь инструмент. Таким образом можно добраться до изобретателя рации по которой дали сигнал и так далее...
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Артурка32
1532417952
Оказались в нужное время в нужном месте, повезло рыбачкам
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ZAITZEFF2011
1532418314
Всегда приятно читать про футболистов такие новости а не про то, как они зависают в ночных клубах и нарушают закон.
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DeStar
1532421533
Ну снизу люди правы, мол что причем тут сам коэнтрау) спасли люди. и человек прав, что одни тусят а другой работает) хз как там было) купил яхту) на ней кто-то плавает но не ты))))) ты работаешь))
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zigbert
1532448089
Спасать терпящих бедствие людей ,вызывает уважение.
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