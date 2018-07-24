Яхта Коэнтрау спасла 15 тонущих рыбаков

Яхта защитника «Реала» Фабиу Коэнтрау приняла участие в спасательной операции в 18 километрах от побережья Португалии.

Рыболовецкое судно получило повреждение и пошло ко дну. Экипаж успел подать сигнал бедствия и погрузиться в спасательную шлюпку. Просьбу о помощи приняла яхта футболиста. Спустя некоторое время все рыбаки поднялись на «Викторию Коэнтрау» – яхта была названа в честь дочери игрока.

Сам Фабиу не находился в этот момент на яхте. Он решает проблемы с «Реалом», который рискует покинуть этим летом. Прошлый сезон он провел в составе «Спортинга» на правах аренды.