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    Яхта Коэнтрау спасла 15 тонущих рыбаков

    Яхта защитника «Реала» Фабиу Коэнтрау приняла участие в спасательной операции в 18 километрах от побережья Португалии.

    Рыболовецкое судно получило повреждение и пошло ко дну. Экипаж успел подать сигнал бедствия и погрузиться в спасательную шлюпку. Просьбу о помощи приняла яхта футболиста. Спустя некоторое время все рыбаки поднялись на «Викторию Коэнтрау» – яхта была названа в честь дочери игрока.

    Сам Фабиу не находился в этот момент на яхте. Он решает проблемы с «Реалом», который рискует покинуть этим летом. Прошлый сезон он провел в составе «Спортинга» на правах аренды.

    Источник: The Sun

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    24.07.2018 09:44
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 24 июля 2018, 19:01

      Спасать терпящих бедствие людей ,вызывает уважение.

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      Рейтинг: +12386

      DeStar 24 июля 2018, 11:38

      Ну снизу люди правы, мол что причем тут сам коэнтрау) спасли люди. и человек прав, что одни тусят а другой работает) хз как там было) купил яхту) на ней кто-то плавает но не ты))))) ты работаешь))

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      Рейтинг: +1096

      ZAITZEFF2011 24 июля 2018, 10:45

      Всегда приятно читать про футболистов такие новости а не про то, как они зависают в ночных клубах и нарушают закон.

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      Рейтинг: +1608

      IVANRUS777 > ZAITZEFF2011 24 июля 2018, 20:59

      Ну вообще здесь не про футболиста, а только про его яхту с командой. Коэнтрау не было на яхте и его особой заслуги в спасении нет.

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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 24 июля 2018, 10:39

      Оказались в нужное время в нужном месте, повезло рыбачкам

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      Рейтинг: +345

      Наварх 24 июля 2018, 10:21

      Спасал судовой экипаж наверно, а не яхта. Яхта это лишь инструмент. Таким образом можно добраться до изобретателя рации по которой дали сигнал и так далее...

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      Рейтинг: +473

      Файдаэн > Наварх 24 июля 2018, 11:42

      Частное судно могло проигнорировать сигнал и не выходить в море без ведома владельца.

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