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  • Сын Клюйверта впервые вызван во взрослую сборную Голландии

Сын Клюйверта впервые вызван во взрослую сборную Голландии

7 марта 2018, 16:25
7

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман объявил заявку на ближайшие матчи.

Первый вызов во взрослую национальную команду получил нападающий Джастин Клюйверт – сын экс-игрока «Аякса» и «Барселоны» Патрика Клюйверта, который также обладает лучшим голевым показателем в истории «оранье» на чемпионатах Европы.

18-летний Клюйверт является воспитанником «Аякса» и дебютировал за главную команду в 2016 году. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».

В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах амстердамского клуба, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Клюйверта-младшего в 7,5 миллионов евро.

23 марта голландцы проведут товарищескую встречу с командой Англии, 26 – со сборной Португалии.

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Источник: Twitter
Голландия. Эредивизие Товарищеские матчи Нидерланды ПСЖ Клюйверт Джастин
Комментарии (7)
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Artemka69
1520429141
Молодец!!!Мои поздравления!!!
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Munez89
1520429515
Патрик хорошего игрока воспитал
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dinar7777dinar
1520429630
так так так ! посмотрим за успехами сына одного из лучших форвардов своего времени ! успехов джастин ! а за рулем легенда просто пушка сам РОНАЛЬД КУМАН!!
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Shogun
1520432022
В Аяксе всегда молодежь "развивается" быстро, а после перехода в клуб по-сильнее 75% этих живчиков тухнут сразу
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Юрэс
1520434295
Ахринеть какие мы уже СТАРЫЕ !!! Недавно Клюйверт только дебютировал , а ужэ его дети
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СШГЭС
1520440976
Хороший парнишка подрос, второй год наблюдаю.
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zigbert
1520515867
Пошел по стопам отца.
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