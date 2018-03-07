Сын Клюйверта впервые вызван во взрослую сборную Голландии

Пошел по стопам отца.
Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман объявил заявку на ближайшие матчи.
Первый вызов во взрослую национальную команду получил нападающий Джастин Клюйверт – сын экс-игрока «Аякса» и «Барселоны» Патрика Клюйверта, который также обладает лучшим голевым показателем в истории «оранье» на чемпионатах Европы.
18-летний Клюйверт является воспитанником «Аякса» и дебютировал за главную команду в 2016 году. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».
В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах амстердамского клуба, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Клюйверта-младшего в 7,5 миллионов евро.
23 марта голландцы проведут товарищескую встречу с командой Англии, 26 – со сборной Португалии.
| Bondscoach Ronald Koeman heeft 33 spelers opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal: https://t.co/KyoNgpNFpH #NEDENG #PORNED pic.twitter.com/0vuVfwZPrV— OnsOranje (@OnsOranje) 7 марта 2018 г.