Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сын Клюйверта впервые вызван во взрослую сборную Голландии

    Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман объявил заявку на ближайшие матчи.

    Первый вызов во взрослую национальную команду получил нападающий Джастин Клюйверт – сын экс-игрока «Аякса» и «Барселоны» Патрика Клюйверта, который также обладает лучшим голевым показателем в истории «оранье» на чемпионатах Европы.

    18-летний Клюйверт является воспитанником «Аякса» и дебютировал за главную команду в 2016 году. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».

    В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах амстердамского клуба, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Клюйверта-младшего в 7,5 миллионов евро.

    23 марта голландцы проведут товарищескую встречу с командой Англии, 26 – со сборной Португалии.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2018 16:25
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 16:31

      Пошел по стопам отца.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 7 марта 2018, 19:42

      Хороший парнишка подрос, второй год наблюдаю.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +953

      Юрэс 7 марта 2018, 17:51

      Ахринеть какие мы уже СТАРЫЕ !!!
      Недавно Клюйверт только дебютировал , а ужэ его дети

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102

      Shogun 7 марта 2018, 17:13

      В Аяксе всегда молодежь "развивается" быстро, а после перехода в клуб по-сильнее 75% этих живчиков тухнут сразу

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 марта 2018, 16:33

      так так так ! посмотрим за успехами сына одного из лучших форвардов своего времени ! успехов джастин ! а за рулем легенда просто пушка сам РОНАЛЬД КУМАН!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 7 марта 2018, 16:31

      Патрик хорошего игрока воспитал

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1904

      Artemka69 7 марта 2018, 16:25

      Молодец!!!Мои поздравления!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11