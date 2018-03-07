Сын Клюйверта впервые вызван во взрослую сборную Голландии

Главный тренер сборной Голландии Рональд Куман объявил заявку на ближайшие матчи.

Первый вызов во взрослую национальную команду получил нападающий Джастин Клюйверт – сын экс-игрока «Аякса» и «Барселоны» Патрика Клюйверта, который также обладает лучшим голевым показателем в истории «оранье» на чемпионатах Европы.

18-летний Клюйверт является воспитанником «Аякса» и дебютировал за главную команду в 2016 году. Сообщалось об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед» и «Барселоны».

В текущем сезоне он принял участие в 27 матчах амстердамского клуба, в которых забил семь голов и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает Клюйверта-младшего в 7,5 миллионов евро.

23 марта голландцы проведут товарищескую встречу с командой Англии, 26 – со сборной Португалии.