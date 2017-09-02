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    Владелец «Вест Хэма»: «Билич не захотел тренировать Крыховяка и Саншеша»

    Владелец «Вест Хэма» Дэвид Салливан подвел итоги трансферного окна для клуба.

    «В общем и целом Славен доволен тем, что мы сделали в период летнего окна переходов. Перед началом трансферов мы получили от него список желаемых игроков и постарались заполучить первых четырех.

    Ни для кого не секрет, что мы интересовались Виллиамом Карвалью из «Спортинга». К сожалению, клуб отклонил наше предложение несколько недель назад. Вчера вечером «Спортинг» вышел на контакт по первоначальном предложению, но было слишком поздно: мы бы просто не успели провести медосмотр. Клуб не готов к тому, чтобы покупать игрока без прохождения медицинских процедур.

    Славену также предлагали Гжегожа Крыховяка и Ренату Саншеша, но он сказал, что доволен тем составом, который у него есть.

    Совет клуба полностью на стороне Славена. Он верит, что сможет предотвратить последствия ужасного старта сезона», – сказал Салливан.

    Напомним, Крыховяка у «ПСЖ» арендовал «Вест Бромвич», а Саншеша – «Суонси» у «Баварии».

    Среди летних приобретений «молотобойцев» – нападающие Хавьер Эрнандес из «Байера» и Марко Арнаутович из «Сток Сити».

    После 3-х туров АПЛ команда Билича занимает последнее место в турнирной таблице.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    02.09.2017 01:53
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