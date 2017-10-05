«Лестер» намерен обратиться в CAS из-за отказа ФИФА регистрировать трансфер Адриена Силвы

Что одни налажали, что эти тормозы... Надеюсь здравый смысл возобладает
Английский «Лестер» продолжает искать способы зарегистрировать трансфер португальца Адриена Силвы, который был просрочен за рамки минувшего летнего окна на 14 секунд.
«Лисы» обращались с официальной апелляцией в ФИФА, но 4 октября получили на нее ответ. Он оказался отрицательным. Теперь британский клуб готовит иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.
Оспорить решение ФИФА клубу помогает Футбольная ассоциация Англии. Отметим, что «Лестер» выплачивает Силве зарплату в полном объеме, несмотря на то что футболист не помогает команде на футбольном поле.