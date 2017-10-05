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    «Лестер» намерен обратиться в CAS из-за отказа ФИФА регистрировать трансфер Адриена Силвы

    Английский «Лестер» продолжает искать способы зарегистрировать трансфер португальца Адриена Силвы, который был просрочен за рамки минувшего летнего окна на 14 секунд.

    «Лисы» обращались с официальной апелляцией в ФИФА, но 4 октября получили на нее ответ. Он оказался отрицательным. Теперь британский клуб готовит иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

    Оспорить решение ФИФА клубу помогает Футбольная ассоциация Англии. Отметим, что «Лестер» выплачивает Силве зарплату в полном объеме, несмотря на то что футболист не помогает команде на футбольном поле.

    Источник: ФК «Лестер Сити»

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    05.10.2017 00:37
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +806

      тигрик 5 октября 2017, 04:04

      Что одни налажали, что эти тормозы... Надеюсь здравый смысл возобладает

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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 5 октября 2017, 02:56

      Бюрократы . . .

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