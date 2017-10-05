«Лестер» намерен обратиться в CAS из-за отказа ФИФА регистрировать трансфер Адриена Силвы

Английский «Лестер» продолжает искать способы зарегистрировать трансфер португальца Адриена Силвы, который был просрочен за рамки минувшего летнего окна на 14 секунд.

«Лисы» обращались с официальной апелляцией в ФИФА, но 4 октября получили на нее ответ. Он оказался отрицательным. Теперь британский клуб готовит иск в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Оспорить решение ФИФА клубу помогает Футбольная ассоциация Англии. Отметим, что «Лестер» выплачивает Силве зарплату в полном объеме, несмотря на то что футболист не помогает команде на футбольном поле.