Жардим: «Благодаря Бакайоко и Силва в середине поля у «Монако» больше вариативности»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о подготовке к матчу против «Марселя».

«Мы проделали хорошую работу во время паузы на матчи сборных. Игроки были сконцентрированы на тренировках. Все игроки прибыли и, мы начали готовиться к матчу. Нам нужно побеждать и набирать очки.

В середине поля у нас появилось больше вариативности благодаря Тьему Бакайоко и Адриену Силве. Все игроки готовы начать игру с первых минут.

У «Марселя» слабо поменялась команда с прошлого сезона, но она команда обладает большим опытом. Здесь полно игроков, приученных побеждать. Соперник продемонстрировал свою опасность в двух последних матчах с «Ниццей» и «Сент-Этьеном» через мощную реализацию, – заявил Жардим.