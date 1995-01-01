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    Жардим: «Благодаря Бакайоко и Силва в середине поля у «Монако» больше вариативности»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим рассказал о подготовке к матчу против «Марселя».

    «Мы проделали хорошую работу во время паузы на матчи сборных. Игроки были сконцентрированы на тренировках. Все игроки прибыли и, мы начали готовиться к матчу. Нам нужно побеждать и набирать очки.

    В середине поля у нас появилось больше вариативности благодаря Тьему Бакайоко и Адриену Силве. Все игроки готовы начать игру с первых минут.

    У «Марселя» слабо поменялась команда с прошлого сезона, но она команда обладает большим опытом. Здесь полно игроков, приученных побеждать. Соперник продемонстрировал свою опасность в двух последних матчах с «Ниццей» и «Сент-Этьеном» через мощную реализацию, – заявил Жардим.

    • Матч состоится завтра, 15 сентября, в 22:00 по московскому времени.
    • «Монако» не выиграл ни одной из четырех стартовых игр Лиги 1 и идет на 19-м месте в таблице.

    Источник: Официальный сайт «Монако

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