«Монако» может обменять Тилеманса на Адриена Силву

«Монако» договорился об обмене бельгийца Юри Тилеманса на португальского полузащитника «Лестера» Адриена Силву.

Тилеманс по условиям обмена на правах аренды отправится в английскую команду, а французский клуб арендует Силву. Ожидается, что оба футболиста пройдут медосмотр в новых клубах сегодня, 30 января.

Ранее сообщалось, что «Зениту» предлагали купить Тилеманса, который был отправлен в дублирующий состав по решению бывшего главного тренера команды Тьерри Анри.

twit text — John Percy (@JPercyTelegraph) 29 января 2019 г.