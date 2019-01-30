«Монако» может обменять Тилеманса на Адриена Силву

Зря они задумали этот обмен.
«Монако» договорился об обмене бельгийца Юри Тилеманса на португальского полузащитника «Лестера» Адриена Силву.
Тилеманс по условиям обмена на правах аренды отправится в английскую команду, а французский клуб арендует Силву. Ожидается, что оба футболиста пройдут медосмотр в новых клубах сегодня, 30 января.
Ранее сообщалось, что «Зениту» предлагали купить Тилеманса, который был отправлен в дублирующий состав по решению бывшего главного тренера команды Тьерри Анри.
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— John Percy (@JPercyTelegraph) 29 января 2019 г.
- В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах Лиги 1, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
- Силва провел всего два матча в чемпионате Англии, в общей сложности сыграв 88 минут.
Джон Перси – репортер The Telegraph с аудиторией 75 тысяч человек и в большинстве подтвержденными инсайдами.