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    «Монако» может обменять Тилеманса на Адриена Силву

    «Монако» договорился об обмене бельгийца Юри Тилеманса на португальского полузащитника «Лестера» Адриена Силву.

    Тилеманс по условиям обмена на правах аренды отправится в английскую команду, а французский клуб арендует Силву. Ожидается, что оба футболиста пройдут медосмотр в новых клубах сегодня, 30 января.

    Ранее сообщалось, что «Зениту» предлагали купить Тилеманса, который был отправлен в дублирующий состав по решению бывшего главного тренера команды Тьерри Анри.

    • В нынешнем сезоне 21-летний Тилеманс принял участие в 20 матчах Лиги 1, забил пять мячей и отдал одну результативную передачу.
    • Силва провел всего два матча в чемпионате Англии, в общей сложности сыграв 88 минут.

    Источник: Твиттер Джона Перси

    Джон Перси – репортер The Telegraph с аудиторией 75 тысяч человек и в большинстве подтвержденными инсайдами.

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    30.01.2019 08:59
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    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 30 января 2019, 15:55

      Зря они задумали этот обмен.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 30 января 2019, 10:54

      Тилеманс был единственным светлым пятном в унылой игре Монако, но что-то с дисциплиной, видать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +748

      99-й 30 января 2019, 10:12

      Не стоит. Тилеманс еще раскроется!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 30 января 2019, 09:48

      Если он начал "звездить", то пусть "звездит" в Европе, нам-то он зачем ?...

      2
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