Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» мог купить Тилеманса у «Монако», но после отстранения Анри трансфер стал невозможен

    Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс мог перейти в «Зенит». Об этом сообщает «Чемпионат».

    «Монако» предложил футболиста российскому клубу после того, как главный тренер команды Тьерри Анри отправил Тилеманса в резервный состав.

    Позже тренера отстранили от работы с первой командой, и трансфер стал невозможен.

    • Анри отправил нескольких игроков в резервный состав.
    • Тренер сказал, что в дубль попали игроки, которые «думают только о своем будущем».
    • «Монако» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.
    • В клуб может вернуться бывший главный тренер Леонарду Жардим.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.01.2019 23:53
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +448

      Paladius 25 января 2019, 11:22

      Тилеманс на замену Паредеса был бы неплохим вариантом!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 00:44

      Какая то бредовая новость)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 января 2019, 00:11

      Опустили "Монако" на дно, пусть теперь и вытаскивают. А " Зенит" найдёт кого купить за приемлемую сумму и на перспективу.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 25 января 2019, 00:41

      зенит так не умеет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +905

      VVadic > Татарин за ЦСКА 25 января 2019, 00:58

      Паредеса купили

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > VVadic 25 января 2019, 02:24

      Тогда Сарсания был жив.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11