«Зенит» мог купить Тилеманса у «Монако», но после отстранения Анри трансфер стал невозможен

Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс мог перейти в «Зенит». Об этом сообщает «Чемпионат».

«Монако» предложил футболиста российскому клубу после того, как главный тренер команды Тьерри Анри отправил Тилеманса в резервный состав.

Позже тренера отстранили от работы с первой командой, и трансфер стал невозможен.