«Зенит» мог купить Тилеманса у «Монако», но после отстранения Анри трансфер стал невозможен

Тилеманс на замену Паредеса был бы неплохим вариантом!
Полузащитник «Монако» Юри Тилеманс мог перейти в «Зенит». Об этом сообщает «Чемпионат».
«Монако» предложил футболиста российскому клубу после того, как главный тренер команды Тьерри Анри отправил Тилеманса в резервный состав.
Позже тренера отстранили от работы с первой командой, и трансфер стал невозможен.
- Анри отправил нескольких игроков в резервный состав.
- Тренер сказал, что в дубль попали игроки, которые «думают только о своем будущем».
- «Монако» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.
- В клуб может вернуться бывший главный тренер Леонарду Жардим.