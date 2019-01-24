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    Анри отправил в резерв нескольких игроков первой команды «Монако»

    Главный тренер «Монако» Тьерри Анри объявил, что несколько игроков первой команды отправились в резерв.

    Тренер не назвал фамилии футболистов, так как их «слишком много, чтобы перечислять». В резерв отправились те игроки, «которые думают только о своем будущем».

    «Мы уменьшили размеры команды. Нам нужны парни, которые хотят спасти клуб, а не только думают о своем будущем. Мы провели сортировку. Мы идем на войну», – сказал Анри.

    • По неофициальной информации, российский полузащитник Александр Головин не вошел в список игроков, отправленных в резерв.
    • «Монако» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.
    • В среду команда Тьерри Анри проиграла «Метцу» в матче 1/16 финала Кубка Франции.

    Источник: Get Football News France

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    24.01.2019 19:49
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 января 2019, 21:08

      Что это ,начало чистки?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Caniggia 24 января 2019, 20:46

      Не будь во главе Монако российских бандюков - Головин был бы первым выдворен вон в фарм клуб увесистым пинком под зад.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      nik_59 24 января 2019, 20:12

      Молодец!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6913

      батог 24 января 2019, 20:01

      Наконец-то!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 24 января 2019, 19:57

      Сеск поехал в гости к другу,чтобы присутствовать на похоронах...

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