Анри отправил в резерв нескольких игроков первой команды «Монако»

Главный тренер «Монако» Тьерри Анри объявил, что несколько игроков первой команды отправились в резерв.

Тренер не назвал фамилии футболистов, так как их «слишком много, чтобы перечислять». В резерв отправились те игроки, «которые думают только о своем будущем».

«Мы уменьшили размеры команды. Нам нужны парни, которые хотят спасти клуб, а не только думают о своем будущем. Мы провели сортировку. Мы идем на войну», – сказал Анри.