Анри отправил в резерв нескольких игроков первой команды «Монако»

Что это ,начало чистки?
Главный тренер «Монако» Тьерри Анри объявил, что несколько игроков первой команды отправились в резерв.
Тренер не назвал фамилии футболистов, так как их «слишком много, чтобы перечислять». В резерв отправились те игроки, «которые думают только о своем будущем».
«Мы уменьшили размеры команды. Нам нужны парни, которые хотят спасти клуб, а не только думают о своем будущем. Мы провели сортировку. Мы идем на войну», – сказал Анри.
- По неофициальной информации, российский полузащитник Александр Головин не вошел в список игроков, отправленных в резерв.
- «Монако» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.
- В среду команда Тьерри Анри проиграла «Метцу» в матче 1/16 финала Кубка Франции.