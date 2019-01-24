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    «Чемпионат»: Головин остался в первой команде «Монако», его не отправили в резерв

    Полузащитник «Монако» Александр Головин не вошел в список футболистов, которых главный тренер команды Тьерри Анри отправил в резерв. Об этом сообщает «Чемпионат».

    Ранее Анри заявил, что отстранил нескольких футболистов от тренировок с первой командой, но не назвал их фамилий. Решение тренера связано с тем, что эти игроки «думают только о своем будущем».

    • «Монако» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.
    • В среду команда Тьерри Анри проиграла «Метцу» в матче 1/16 финала Кубка Франции.

    Источник: «Чемпионат»

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    24.01.2019 20:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 24 января 2019, 20:16

      неудивительно

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