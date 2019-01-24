«Чемпионат»: Головин остался в первой команде «Монако», его не отправили в резерв

Полузащитник «Монако» Александр Головин не вошел в список футболистов, которых главный тренер команды Тьерри Анри отправил в резерв. Об этом сообщает «Чемпионат».

Ранее Анри заявил, что отстранил нескольких футболистов от тренировок с первой командой, но не назвал их фамилий. Решение тренера связано с тем, что эти игроки «думают только о своем будущем».