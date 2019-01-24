«Чемпионат»: Головин остался в первой команде «Монако», его не отправили в резерв

неудивительно
Полузащитник «Монако» Александр Головин не вошел в список футболистов, которых главный тренер команды Тьерри Анри отправил в резерв. Об этом сообщает «Чемпионат».
Ранее Анри заявил, что отстранил нескольких футболистов от тренировок с первой командой, но не назвал их фамилий. Решение тренера связано с тем, что эти игроки «думают только о своем будущем».
- «Монако» занимает 19-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1.
- В среду команда Тьерри Анри проиграла «Метцу» в матче 1/16 финала Кубка Франции.