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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Испания - Марокко
Испания - Марокко: обзор матча 25 июня 2018
Испания
25.06.2018, понедельник, 21:00
Чемпионат мира, группа B, 3 тур
2 : 2
Завершен
Марокко
19'
Иско
90+3'
Я. Аспас
14'
Х. Бутаиб
81'
Ю. Эн-Несири
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Испания - Марокко
90'
+4
Желтая карточка
А. Хакими
ГОЛ! 2:2!
Я. Аспас
Пас отдал
Д. Карвахаль
90'
+3
89'
Желтая карточка
М. Моанд
85'
Замена
А. Бухаддуз
️️️️
Х. Зиеш
Замена
Родриго
️️️️
Д. Сильва
84'
81'
ГОЛ! 1:2!
Ю. Эн-Несири
Пас отдал
Ф. Файр
Замена
Я. Аспас
️️️️
Т. Алькантара
74'
Замена
М. Асенсио
️️️️
Д. Коста
74'
72'
Замена
Ю. Эн-Несири
️️️️
Х. Бутаиб
63'
Замена
Ф. Файр
️️️️
Ю. Бельханда
31'
Желтая карточка
М. Буссуфа
31'
Желтая карточка
М. Да Кошта
29'
Желтая карточка
Н. Амрабат
22'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
ГОЛ! 1:1!
Иско
Пас отдал
А. Иньеста
19'
14'
ГОЛ! 0:1!
Х. Бутаиб
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
18
Жорди Альба
ЛЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
2
Дани Карвахаль
ПЗ
5
Серхио Бускетс
ОП
6
Андрес Иньеста
ЦП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
22
Иско
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Диего Коста
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Йерро
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
4
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
17
Набиль Дирар
ЦП
7
Хаким Зиеш
ЦП
10
Юнес Бельханда
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
13
Халид Бутаиб
ЦФ
16
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Испания
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Коке
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
10
Марко Асенсио
ПВ
11
Лукас Васкес
ПВ
17
Яго Аспас
ЦФ
9
Родриго
ЦФ
Марокко
1
Яссин Буну
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
11
Файкал Файр
ЦП
10
Амин Арит
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
20
Азиз Бухаддуз
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Де Хеа
18
Альба
3
Пике
15
Рамос
2
Карвахаль
5
Бускетс
6
Иньеста
10
Алькантара
21
Сильва
22
Иско
19
Коста
3-5-2
12
Моанд
2
Хакими
4
Да Кошта
6
Сайсс
17
Дирар
10
Бельханда
8
Эль-Ахмади
14
Буссуфа
7
Зиеш
16
Амрабат
13
Бутаиб
19
Коста
10
Асенсио
10
Асенсио
19
Коста
10
Алькантара
17
Аспас
17
Аспас
10
Алькантара
21
Сильва
9
Родриго
9
Родриго
21
Сильва
10
Бельханда
11
Файр
11
Файр
10
Бельханда
13
Бутаиб
19
Эн-Несири
19
Эн-Несири
13
Бутаиб
7
Зиеш
20
Бухаддуз
20
Бухаддуз
7
Зиеш
Остались в запасе
Испания
Марокко
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Коке
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
11
Лукас Васкес
ПВ
Главный тренер
Фернандо Йерро
1
Яссин Буну
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
10
Амин Арит
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
16
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Начо
ЦЗ
12
Альваро Одриосола
ПЗ
2
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Коке
ЦП
7
Сауль Ньигес
ЦП
11
Лукас Васкес
ПВ
Остались в запасе
1
Яссин Буну
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
10
Амин Арит
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Йерро
Главный тренер
Эрве Ренар
Статистика матча Испания - Марокко
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
6
Матчи команд
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Информация о матче
Главный судья:
Равшан Ирматов
(Ташкент)
Стадион:
Ростех Арена
Где смотреть матч:
Первый канал
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