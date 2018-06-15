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Расписание матчей
Чемпионат мира по футболу 2026
Марокко - Иран
Марокко - Иран: обзор матча 15 июня 2018
Марокко
15.06.2018, пятница, 18:00
Чемпионат мира, группа B, 1 тур
0 : 1
Завершен
Иран
90+5'
А. Бухаддуз (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Марокко - Иран
90'
+5
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
А. Бухаддуз
90'
+2
Желтая карточка
К. Ансарифард
85'
Замена
С. Годдос
️️️️
А. Джаханбакш
Замена
М. Да Кошта
️️️️
А. Арит
82'
81'
Замена
М. Хосейни
️️️️
О. Эбрахими
Замена
А. Бухаддуз
️️️️
А. Эль-Кааби
77'
Замена
С. Амрабат
️️️️
Н. Амрабат
76'
68'
Замена
М. Тареми
️️️️
М. Шоджаеи
47'
Желтая карточка
А. Джаханбакш
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
34'
10'
Желтая карточка
М. Шоджаеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Марокко
12
Мунир Моанд
ВР
6
Ромен Сайсс
ЦЗ
5
Медхи Бенатиа
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
14
Мубарак Буссуфа
ЦП
10
Юнес Бельханда
ЦП
7
Хаким Зиеш
ЦП
8
Карим Эль-Ахмади
ЦП
10
Амин Арит
АП
20
Аюб Эль-Кааби
ЦФ
16
Нордин Амрабат
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Иран
11
Вахид Амири
ВР
1
Алиреза Бейранванд
ВР
3
Эхсан Хаджусафи
ЛЗ
15
Рузбех Чешми
ЦЗ
8
Мортеза Пурлиганджи
ЦЗ
23
Рамин Резаэян
ПЗ
8
Омид Эбрахими
ОП
7
Масуд Шоджаеи
АП
7
Алиреза Джаханбакш
ПВ
20
Сердар Азмун
ЦФ
10
Карим Ансарифард
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Марокко
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
1
Яссин Буну
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Мануэль Да Кошта
ЦЗ
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
11
Файкал Файр
ЦП
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Набиль Дирар
ЦП
4
Софиан Амрабат
ЦП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
20
Азиз Бухаддуз
ЦФ
13
Халид Бутаиб
ЦФ
Иран
12
Рашид Мазахери
ВР
22
Амир Абедзаде
ВР
13
Мохаммед Реза Ханзаде
ЦЗ
19
Маджид Хосейни
ЦЗ
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
15
Пехман Монтазери
ПЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
14
Саман Годдос
АП
21
Ашкан Дежага
ПП
9
Мехди Тареми
ЦФ
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
3-4-1-2
12
Моанд
6
Сайсс
5
Бенатиа
2
Хакими
14
Буссуфа
7
Зиеш
8
Эль-Ахмади
10
Бельханда
10
Арит
16
Амрабат
20
Эль-Кааби
4-1-2-2
11
Амири
23
Резаэян
15
Чешми
8
Пурлиганджи
3
Хаджусафи
8
Эбрахими
7
Джаханбакш
7
Шоджаеи
10
Ансарифард
20
Азмун
10
Арит
4
Да Кошта
4
Да Кошта
10
Арит
16
Амрабат
4
Амрабат
4
Амрабат
16
Амрабат
20
Эль-Кааби
20
Бухаддуз
20
Бухаддуз
20
Эль-Кааби
7
Джаханбакш
14
Годдос
14
Годдос
7
Джаханбакш
8
Эбрахими
19
Хосейни
19
Хосейни
8
Эбрахими
7
Шоджаеи
9
Тареми
9
Тареми
7
Шоджаеи
Остались в запасе
Марокко
Иран
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
1
Яссин Буну
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
11
Файкал Файр
ЦП
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Набиль Дирар
ЦП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
13
Халид Бутаиб
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
13
Мохаммед Реза Ханзаде
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
12
Рашид Мазахери
ВР
22
Амир Абедзаде
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
15
Пехман Монтазери
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Остались в запасе
22
Ахмед Реда Таньяути
ВР
15
Юссеф Айт Беннассер
ОП
1
Яссин Буну
ВР
3
Хамза Мендиль
ЛЗ
11
Файкал Файр
ЦП
23
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
17
Набиль Дирар
ЦП
19
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
13
Халид Бутаиб
ЦФ
Остались в запасе
13
Мохаммед Реза Ханзаде
ЦЗ
16
Мехди Тораби
ЦП
12
Рашид Мазахери
ВР
22
Амир Абедзаде
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
15
Пехман Монтазери
ПЗ
21
Ашкан Дежага
ПП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Эрве Ренар
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Статистика матча Марокко - Иран
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Марокко
Товарищеские матчи. Сборные
Марокко
1 : 1
04.10.2026
Мали
Чемпионат мира, 1/4 финала
Франция
2 : 0
09.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/8 финала
Канада
0 : 3
04.07.2026
Марокко
Чемпионат мира, 1/16 финала
Нидерланды
1 : 1
30.06.2026
Марокко
Чемпионат мира, 3 тур
Марокко
4 : 2
25.06.2026
Гаити
Иран
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Иран
- : -
23.12.2027
Китай
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
1 : 1
17.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
3 : 1
24.09.2026
Иран
Чемпионат мира, 3 тур
Египет
1 : 1
27.06.2026
Иран
Информация о матче
Главный судья:
Чунейт Чакир
(Стамбул)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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