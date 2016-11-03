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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Заря - Фейеноорд
Заря - Фейеноорд: обзор матча 03 ноября 2016
Заря
03.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа A, 4 тур
1 : 1
Завершен
Фейеноорд
44'
Р. Форстер
15'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Заря - Фейеноорд
81'
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Й. Торнстра
76'
Желтая карточка
Р. Тапиа
73'
Желтая карточка
Б. Басачикоглу
70'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Д. Кейт
Желтая карточка
И. Петряк
64'
Замена
Паулиньо
️️️️
Ж. Любенович
63'
Замена
В. Кулач
️️️️
Э. Деннис
54'
45'
Замена
М. Нелом
️️️️
Н. Йоргенсен
Пенальти не реализован!
Р. Форстер
44'
ГОЛ! 1:1!
Р. Форстер
44'
43'
Вторая желтая
Э. Боттегин
42'
Желтая карточка
Э. Боттегин
37'
Желтая карточка
М. Вейинович
Замена
Н. Каменюка
️️️️
Е. Опанасенко
30'
15'
ГОЛ! 0:1!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
Д. Кейт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
9
Абель Руис
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
5
Марко Вейинович
ПП
11
Эльеро Элиа
ЛФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Заря
77
Олег Чуваев
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
11
Паулиньо
ЦФ
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Барт Ньивкоп
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
4-2-2-1-2
16
Шевченко
13
Форстер
39
Опанасенко
23
Соболь
20
Караваев
4
Чайковский
14
Харатин
22
Любенович
24
Гречишкин
7
Петряк
9
Руис
17
Деннис
3-2-3-2
25
Джонс
2
Карсдорп
31
Боттегин
5
Конголо
21
Торнстра
13
Тапиа
5
Вейинович
6
ван дер Хейден
7
Кейт
14
Йоргенсен
11
Элиа
39
Опанасенко
6
Каменюка
6
Каменюка
39
Опанасенко
17
Деннис
10
Кулач
10
Кулач
17
Деннис
22
Любенович
11
Паулиньо
11
Паулиньо
22
Любенович
14
Йоргенсен
18
Нелом
18
Нелом
14
Йоргенсен
21
Торнстра
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
21
Торнстра
7
Кейт
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
7
Кейт
Остались в запасе
Заря
Фейеноорд
77
Олег Чуваев
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
30
Пер Ханссон
ВР
23
Стивен Бергейс
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
77
Олег Чуваев
ВР
44
Вячеслав Чечер
ЦЗ
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
13
Джаба Липартия
ЦФ
Остались в запасе
30
Пер Ханссон
ВР
23
Стивен Бергейс
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Заря - Фейеноорд
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Черноморец
Где смотреть матч:
МАТЧ! ИГРА
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