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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Манчестер Юнайтед
Фейеноорд - Манчестер Юнайтед: обзор матча 15 сентября 2016
Фейеноорд
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа A, 1 тур
1 : 0
Завершен
Манчестер Юнайтед
79'
Т. Вилена
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Манчестер Юнайтед
Замена
Б. Ньивкоп
️️️️
Р. Карсдорп
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Т. Вилена
Пас отдал
Н. Йоргенсен
79'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
С. Бергейс
68'
63'
Замена
Э. Янг
️️️️
Х. Мата
63'
Замена
М. Депай
️️️️
А. Марсьяль
63'
Замена
З. Ибрагимович
️️️️
М. Рэшфорд
Желтая карточка
Я. ван дер Хейден
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
7
Дирк Кейт
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
23
Стивен Бергейс
РФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
6
Крис Смоллинг
ЦЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
14
Морган Шнейдерлен
ОП
8
Поль Погба
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Андер Эррера
ПП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
15
Эшли Янг
ЛЗ
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-1-4-2
25
Джонс
31
Боттегин
5
Конголо
2
Карсдорп
21
Торнстра
52
Вилена
7
Кейт
6
ван дер Хейден
20
Эль-Ахмади
14
Йоргенсен
23
Бергейс
4-1-2-2-1
43
Де Хеа
36
Дармиан
3
Байи
5
Рохо
6
Смоллинг
14
Шнейдерлен
21
Эррера
8
Погба
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
2
Карсдорп
2
Ньивкоп
2
Ньивкоп
2
Карсдорп
23
Бергейс
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
23
Бергейс
64
Мата
15
Янг
15
Янг
64
Мата
9
Рэшфорд
11
Ибрагимович
11
Ибрагимович
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
10
Депай
10
Депай
9
Марсьяль
Остались в запасе
Фейеноорд
Манчестер Юнайтед
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
44
Серхио Ромеро
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
27
Тимоти Фосу-Менса
ПЗ
25
Маруан Феллайни
ЦП
16
Майкл Кэррик
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Фейеноорд - Манчестер Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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