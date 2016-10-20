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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фейеноорд - Заря
Фейеноорд - Заря: обзор матча 20 октября 2016
Фейеноорд
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа A, 3 тур
1 : 0
Завершен
Заря
55'
Н. Йоргенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Заря
86'
Желтая карточка
Н. Каменюка
Замена
М. Крамер
️️️️
Н. Йоргенсен
81'
73'
Желтая карточка
Д. Липартия
65'
Замена
И. Харатин
️️️️
А. Гордиенко
59'
Замена
Паулиньо
️️️️
И. Петряк
ГОЛ! 1:0!
Н. Йоргенсен
Пас отдал
Б. Басачикоглу
55'
45'
Замена
Ж. Любенович
️️️️
В. Кулач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ПП
7
Билал Басачикоглу
ЛФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Заря
16
Алексей Шевченко
ВР
13
Рафаэль Форстер
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
45
Артем Гордиенко
ЦЗ
23
Эдуард Соболь
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
7
Иван Петряк
ЛВ
24
Дмитрий Гречишкин
ЦП
6
Никита Каменюка
ЦП
13
Джаба Липартия
ЦФ
10
Владислав Кулач
ЦФ
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Заря
91
Игорь Левченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
14
Игорь Харатин
ОП
22
Желько Любенович
ЦП
11
Паулиньо
ЦФ
3-2-3-2
25
Джонс
31
Боттегин
5
Конголо
2
Карсдорп
21
Торнстра
13
Тапиа
52
Вилена
6
ван дер Хейден
20
Эль-Ахмади
7
Басачикоглу
14
Йоргенсен
3-2-2-1-2
16
Шевченко
3
Сиваков
45
Гордиенко
23
Соболь
20
Караваев
13
Форстер
24
Гречишкин
6
Каменюка
7
Петряк
10
Кулач
13
Липартия
14
Йоргенсен
29
Крамер
29
Крамер
14
Йоргенсен
45
Гордиенко
14
Харатин
14
Харатин
45
Гордиенко
10
Кулач
22
Любенович
22
Любенович
10
Кулач
7
Петряк
11
Паулиньо
11
Паулиньо
7
Петряк
Остались в запасе
Фейеноорд
Заря
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
91
Игорь Левченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Остались в запасе
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
4
Свен ван Бик
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
Остались в запасе
91
Игорь Левченко
ВР
2
Артем Сухоцкий
ЦЗ
39
Евгений Опанасенко
ЦЗ
4
Игорь Чайковский
ОП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Главный тренер
Юрий Вернидуб
Статистика матча Фейеноорд - Заря
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Заря
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Заря
1 : 0
02.11.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Заря
2 : 1
17.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Левый берег
1 : 3
12.10.2026
Заря
Информация о матче
Главный судья:
Андрис Трейманис
(Кулдига)
Стадион:
Де Кейп
Где смотреть матч:
МАТЧ! АРЕНА
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