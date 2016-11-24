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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Манчестер Юнайтед - Фейеноорд
Манчестер Юнайтед - Фейеноорд: обзор матча 24 ноября 2016
Манчестер Юнайтед
24.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа A, 5 тур
4 : 0
Завершен
Фейеноорд
35'
У. Руни
69'
Х. Мата
75'
Б. Джонс (АГ)
90+2'
Д. Лингард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Манчестер Юнайтед - Фейеноорд
ГОЛ! 4:0!
Д. Лингард
Пас отдал
Л. Валенсия
90'
+2
Замена
Д. Лингард
️️️️
Г. Мхитарян
83'
Замена
М. Депай
️️️️
У. Руни
82'
78'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
Й. Торнстра
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Б. Джонс
75'
73'
Замена
М. Крамер
️️️️
Н. Йоргенсен
Замена
М. Рэшфорд
️️️️
Х. Мата
70'
ГОЛ! 2:0!
Х. Мата
Пас отдал
У. Руни
69'
61'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Д. Кейт
ГОЛ! 1:0!
У. Руни
Пас отдал
З. Ибрагимович
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
22
Генрих Мхитарян
ЦП
8
Поль Погба
ЦП
32
Уэйн Руни
АП
64
Хуан Мата
АП
16
Майкл Кэррик
ПП
25
Луис-Антонио Валенсия
ПП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
7
Дирк Кейт
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЛФ
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
23
Стивен Бергейс
ЦП
5
Марко Вейинович
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
3-4-2-1
44
Ромеро
17
Блинд
4
Джонс
23
Шоу
16
Кэррик
22
Мхитарян
8
Погба
25
Валенсия
64
Мата
32
Руни
11
Ибрагимович
3-2-3-2
25
Джонс
2
Карсдорп
18
Нелом
4
Даммерс
21
Торнстра
13
Тапиа
52
Вилена
6
ван дер Хейден
7
Кейт
14
Йоргенсен
11
Элиа
22
Мхитарян
77
Лингард
77
Лингард
22
Мхитарян
64
Мата
9
Рэшфорд
9
Рэшфорд
64
Мата
32
Руни
10
Депай
10
Депай
32
Руни
7
Кейт
23
Бергейс
23
Бергейс
7
Кейт
14
Йоргенсен
29
Крамер
29
Крамер
14
Йоргенсен
21
Торнстра
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
21
Торнстра
Остались в запасе
Манчестер Юнайтед
Фейеноорд
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
43
Давид Де Хеа
ВР
5
Маркос Рохо
ЦЗ
21
Андер Эррера
ЦП
25
Маруан Феллайни
ЦП
Остались в запасе
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
5
Марко Вейинович
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Манчестер Юнайтед - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
4 : 1
21.10.2026
Манчестер Юнайтед
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Мануэль Грефе
(Берлин)
Стадион:
Олд Траффорд
Где смотреть матч:
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