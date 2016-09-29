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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Фенербахче - Фейеноорд
Фенербахче - Фейеноорд: обзор матча 29 сентября 2016
Фенербахче
29.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа A, 2 тур
1 : 0
Завершен
Фейеноорд
18'
Э. Эменике
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фенербахче - Фейеноорд
Замена
А. Потук
️️️️
Д. Ленс
86'
82'
Замена
М. Крамер
️️️️
Э. Боттегин
Замена
Р. ван Перси
️️️️
Э. Эменике
77'
Замена
И. Кейбаши
️️️️
Х. Али Калдырым
77'
Желтая карточка
Х. Али Калдырым
75'
57'
Замена
Б. Басачикоглу
️️️️
С. Бергейс
44'
Желтая карточка
Т. Конголо
Желтая карточка
Э. Эменике
29'
29'
Желтая карточка
Я. ван дер Хейден
26'
Желтая карточка
К. Эль-Ахмади
ГОЛ! 1:0!
Э. Эменике
Пас отдал
О. Туфан
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
24
Симон Кьер
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
9
Грегори ван дер Вил
ПЗ
11
Озан Туфан
ЦП
5
Мехмет Топал
ЦП
5
Соуза
ПП
17
Мусса Сов
ЛФ
10
Эммануэль Эменике
ЦФ
17
Джермейн Ленс
РФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Фейеноорд
25
Брэд Джонс
ВР
31
Эрик Боттегин
ЦЗ
5
Теренс Конголо
ЦЗ
2
Рик Карсдорп
ПЗ
21
Йенс Торнстра
ОП
52
Тонни Вилена
ЦП
6
Ян-Ари ван дер Хейден
ЦП
20
Карим Эль-Ахмади
ЦП
7
Дирк Кейт
ПП
14
Николай Йоргенсен
ЦФ
23
Стивен Бергейс
РФ
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Фенербахче
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
4
Алпер Потук
ЦП
17
Мирослав Стох
ЦП
32
Робин ван Перси
ЦФ
Фейеноорд
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
29
Михаэль Крамер
ЦФ
7
Билал Басачикоглу
ЦФ
4-3-3
1
Демирель
33
Али Калдырым
24
Кьер
37
Шкртел
9
ван дер Вил
11
Туфан
5
Топал
5
Соуза
17
Сов
10
Эменике
17
Ленс
3-1-4-2
25
Джонс
2
Карсдорп
5
Конголо
31
Боттегин
21
Торнстра
7
Кейт
6
ван дер Хейден
20
Эль-Ахмади
52
Вилена
23
Бергейс
14
Йоргенсен
33
Али Калдырым
12
Кейбаши
12
Кейбаши
33
Али Калдырым
17
Ленс
4
Потук
4
Потук
17
Ленс
10
Эменике
32
ван Перси
32
ван Перси
10
Эменике
31
Боттегин
29
Крамер
29
Крамер
31
Боттегин
23
Бергейс
7
Басачикоглу
7
Басачикоглу
23
Бергейс
Остались в запасе
Фенербахче
Фейеноорд
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Мирослав Стох
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Остались в запасе
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
33
Роман Нойштедтер
ОП
17
Мирослав Стох
ЦП
Остались в запасе
30
Пер Ханссон
ВР
5
Лукас Вауденберг
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
5
Марко Вейинович
ЦП
2
Барт Ньивкоп
ЦП
Главный тренер
Дик Адвокат
Главный тренер
Джованни ван Бронкхорст
Статистика матча Фенербахче - Фейеноорд
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
- : -
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
2 : 2
20.10.2026
Славия
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
- : -
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Йонас Эрикссон
(Сигтуна)
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 3
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