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Кубок Голландии. «Фейеноорд» победил АЗ и вышел в финал

4 марта 2016, 01:23
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В полуфинальном поединке Кубка Голландии «Фейеноорд» победил АЗ и стал финалистом турнира. Счет был открыт благодаря автоголу футболиста АЗ Маркуса Хенриксена. В начале второго тайма Хенриксен забил гол уже в правильные ворота и сравнял счет. Победу роттердамскому клубу принесли голы Михаэля Крамера и Дирка Кейта. В финале «Фейеноорд» сыграет с «Утрехтом».

Кубок Голландии. 1/2 финала

Фейеноорд – АЗ – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Хенриксен, 15 (в свои ворота); 1:1 – Хенриксен, 46; 2:1 – Крамер, 78; 3:1 – Кейт, 85 (с пенальти)

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Голландия Фейеноорд АЗ Алкмаар Утрехт Кейт Дирк Крамер Михаэль Хенриксен Маркус
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AZ
1457295595
петухи вротердамские
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