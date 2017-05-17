Кейт объявил о завершении карьеры

Голландский нападающий «Фейеноорда» Дирк Кейт принял решение завершить профессиональную карьеру. За свою карьеру голландец выступал в четырех клубах.

Напомним, в заключительном матче чемпионата Голландии против «Хераклеса» (3:1) Кейт оформил хет-трик. Его голы принесли «Фейеноорду» первую победу в Эредивизие с сезона-1998/99.

В нынешнем сезоне 36-летний Кейт провел в голландском первенстве 31 матч, забив 12 голов и сделав четыре голевых паса. Ранее утверждалось, что он может продлить действующий контракт с клубом.