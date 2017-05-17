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Кейт объявил о завершении карьеры

17 мая 2017, 18:50
8

Голландский нападающий «Фейеноорда» Дирк Кейт принял решение завершить профессиональную карьеру. За свою карьеру голландец выступал в четырех клубах.

Напомним, в заключительном матче чемпионата Голландии против «Хераклеса» (3:1) Кейт оформил хет-трик. Его голы принесли «Фейеноорду» первую победу в Эредивизие с сезона-1998/99.

В нынешнем сезоне 36-летний Кейт провел в голландском первенстве 31 матч, забив 12 голов и сделав четыре голевых паса. Ранее утверждалось, что он может продлить действующий контракт с клубом.

Источник: ФК «Фейеноорд»
Голландия. Эредивизие Фейеноорд Кейт Дирк
Комментарии (8)
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ГераХэвиЛОКО
1495036673
Эх, Дирк, а как же ЛЧ с родным клубом ?
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Shpion23
1495037067
Красиво уйти решил)
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kykyi
1495039837
Красавец, всегда его уважал. И завершение карьеры получилось красивым.
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Chesn0k
1495041644
Батька.
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mihail200606
1495041901
хорошая карьера. и красиво закончил...
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Даркуш05
1495049119
Орлова кумир
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Pablo Aimar
1495050566
браво!
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OfaZavr
1495092557
Отличный игрок! Удачи в будущем!
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