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    Кейт объявил о завершении карьеры

    Голландский нападающий «Фейеноорда» Дирк Кейт принял решение завершить профессиональную карьеру. За свою карьеру голландец выступал в четырех клубах.

    Напомним, в заключительном матче чемпионата Голландии против «Хераклеса» (3:1) Кейт оформил хет-трик. Его голы принесли «Фейеноорду» первую победу в Эредивизие с сезона-1998/99.

    В нынешнем сезоне 36-летний Кейт провел в голландском первенстве 31 матч, забив 12 голов и сделав четыре голевых паса. Ранее утверждалось, что он может продлить действующий контракт с клубом.

    Источник: ФК «Фейеноорд»

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    17.05.2017 18:50
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 мая 2017, 10:29

      Отличный игрок! Удачи в будущем!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 17 мая 2017, 22:49

      браво!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Даркуш05 17 мая 2017, 22:25

      Орлова кумир

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 17 мая 2017, 20:25

      хорошая карьера. и красиво закончил...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 17 мая 2017, 20:20

      Батька.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 мая 2017, 19:50

      Красавец, всегда его уважал. И завершение карьеры получилось красивым.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +13957

      Shpion23 17 мая 2017, 19:04

      Красиво уйти решил)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 17 мая 2017, 18:57

      Эх, Дирк, а как же ЛЧ с родным клубом ?

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