VP: Кейт в 2021-м станет главным тренером «Фейеноорда», Ларссон войдет в его штаб

Экс-форвард «Ливерпуля» Дирк Кейт станет главным тренером «Фейеноорда».
Бывший игрок сборной Голландии сменит Дика Адвоката на этом посту. Это произойдет по окончании сезона-2020/21.
Помощником Кейта станет экс-форвард «Селтика» и «Барселоны» Хенрик Ларссон.
- 39-летний Кейт закончил игровую карьеру в 2017 году.
- Сейчас он работает тренером одной из молодежных команд академии «Фейеноорда».
- В досрочно завершенном чемпионате Голландии команда из Роттердама заняла 3-е место.
Источник: Voetbal Primeur
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