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    VP: Кейт в 2021-м станет главным тренером «Фейеноорда», Ларссон войдет в его штаб

    Экс-форвард «Ливерпуля» Дирк Кейт станет главным тренером «Фейеноорда».

    Бывший игрок сборной Голландии сменит Дика Адвоката на этом посту. Это произойдет по окончании сезона-2020/21.

    Помощником Кейта станет экс-форвард «Селтика» и «Барселоны» Хенрик Ларссон.

    • 39-летний Кейт закончил игровую карьеру в 2017 году.
    • Сейчас он работает тренером одной из молодежных команд академии «Фейеноорда».
    • В досрочно завершенном чемпионате Голландии команда из Роттердама заняла 3-е место.

    Источник: Voetbal Primeur

    Голландское интернет-издание. Редакция находится в Амстердаме. Более 200 тысяч подписчиков в официальном фейсбуке.

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    26.05.2020 12:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      Mityai90 26 мая, 12:48

      Куйт сменит Дика

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