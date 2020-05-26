VP: Кейт в 2021-м станет главным тренером «Фейеноорда», Ларссон войдет в его штаб

Экс-форвард «Ливерпуля» Дирк Кейт станет главным тренером «Фейеноорда».

Бывший игрок сборной Голландии сменит Дика Адвоката на этом посту. Это произойдет по окончании сезона-2020/21.

Помощником Кейта станет экс-форвард «Селтика» и «Барселоны» Хенрик Ларссон.