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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 09 октября 2022
Арсенал
09.10.2022, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 2
Завершен
Ливерпуль
1'
Г. Мартинелли
45+5'
Б. Сака
76'
Б. Сака (П)
34'
Д. Нуньес
53'
Р. Фирмино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ливерпуль
Замена
Ф. Виейра
️️️️
Б. Сака
90'
+4
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Г. Жезус
90'
+1
Замена
К. Тирни
️️️️
М. Эдегор
82'
81'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Д. Жота
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Б. Сака
76'
71'
Желтая карточка
Р. Фирмино
69'
Замена
Фабиньо
️️️️
М. Салах
69'
Замена
И. Конате
️️️️
Ж. Матип
53'
ГОЛ! 2:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Жота
46'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Т. Александер-Арнольд
ГОЛ! 2:1!
Б. Сака
Пас отдал
Г. Мартинелли
45'
+5
Желтая карточка
М. Эдегор
45'
+4
42'
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Л. Диас
34'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нуньес
Пас отдал
Л. Диас
6'
Желтая карточка
Л. Диас
ГОЛ! 1:0!
Г. Мартинелли
Пас отдал
М. Эдегор
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
14
Луис Диас
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
10
Харви Эллиот
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
6
Габриэль
2
Салиба
5
Томиясу
34
Джака
18
Парти
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
9
Жезус
4-2-3-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
33
Цимикас
14
Хендерсон
6
Алькантара
10
Салах
20
Жота
14
Диас
29
Нуньес
8
Эдегор
63
Тирни
63
Тирни
8
Эдегор
7
Сака
20
Виейра
20
Виейра
7
Сака
9
Жезус
9
Нкетиа
9
Нкетиа
9
Жезус
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
2
Гомес
12
Александер-Арнольд
32
Матип
16
Конате
16
Конате
32
Матип
10
Салах
6
Фабиньо
6
Фабиньо
10
Салах
20
Жота
10
Эллиот
10
Эллиот
20
Жота
14
Диас
9
Фирмино
9
Фирмино
14
Диас
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
11
Маркиньос
ПВ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Фабиу Карвалью
АП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
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