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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 04 марта 2017
Ливерпуль
04.03.2017, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
9'
Р. Фирмино
40'
С. Мане
90+1'
Д. Вейналдум
57'
Д. Уэлбек
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
Замена
Т. Александер-Арнольд
️️️️
С. Мане
90'
+3
Замена
Л. Лейва
️️️️
А. Лаллана
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
Д. Вейналдум
Пас отдал
Д. Ориги
90'
+1
Замена
Д. Ориги
️️️️
Ф. Коутиньо
80'
78'
Желтая карточка
Г. Джака
74'
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Д. Уэлбек
74'
Замена
Лукас
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
Э. Джан
68'
57'
ГОЛ! 2:1!
Д. Уэлбек
Пас отдал
А. Санчес
46'
Замена
А. Санчес
️️️️
Ф. Коклен
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
40'
34'
Желтая карточка
Ф. Коклен
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
С. Мане
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
6
Лукас Лейва
ЦП
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
7
Лукас
ЦФ
3-1-2-3-1
22
Миньоле
32
Матип
24
Клаван
17
Клайн
23
Джан
23
Вейналдум
20
Милнер
10
Мане
10
Лаллана
11
Коутиньо
9
Фирмино
4-2-1-1-2
1
Чех
2
Бельерин
13
Мустафи
6
Косиельни
18
Монреаль
13
Коклен
34
Джака
21
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
18
Уэлбек
9
Жиру
10
Мане
2
Александер-Арнольд
2
Александер-Арнольд
10
Мане
10
Лаллана
6
Лейва
6
Лейва
10
Лаллана
11
Коутиньо
27
Ориги
27
Ориги
11
Коутиньо
18
Уэлбек
32
Уолкотт
32
Уолкотт
18
Уэлбек
13
Коклен
4
Санчес
4
Санчес
13
Коклен
9
Жиру
7
Лукас
7
Лукас
9
Жиру
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
7
Бенджамин Вудберн
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Роберт Мэдли
(Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"МАТЧ ТВ"
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