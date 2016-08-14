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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 14 августа 2016
Арсенал
14.08.2016, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 1 тур
3 : 4
Завершен
Ливерпуль
31'
Т. Уолкотт
64'
А. Окслэд-Чемберлен
75'
К. Чамберс
45+2'
Ф. Коутиньо
49'
А. Лаллана
56'
Ф. Коутиньо
63'
С. Мане
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
88'
Замена
К. Стюарт
️️️️
Д. Вейналдум
Желтая карточка
Г. Джака
86'
77'
Замена
Д. Ориги
️️️️
А. Лаллана
ГОЛ! 3:4!
К. Чамберс
75'
70'
Замена
Э. Джан
️️️️
Ф. Коутиньо
Замена
Г. Джака
️️️️
М. Эль-Ненни
67'
ГОЛ! 2:4!
А. Окслэд-Чемберлен
64'
63'
ГОЛ! 1:4!
С. Мане
Замена
С. Касорла
️️️️
А. Рэмзи
62'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
А. Ивоби
60'
56'
ГОЛ! 1:3!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Н. Клайн
49'
ГОЛ! 1:2!
А. Лаллана
Пас отдал
Д. Вейналдум
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Ф. Коутиньо
41'
Желтая карточка
Д. Ловрен
ГОЛ! 1:0!
Т. Уолкотт
Пас отдал
А. Ивоби
31'
Пенальти не реализован!
Т. Уолкотт
30'
29'
Желтая карточка
А. Морено
26'
Желтая карточка
А. Лаллана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
6
Мохамед Эль-Ненни
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Джорджиньо Вейналдум
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
8
Санти Касорла
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Ливерпуль
13
Александр Маннингер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Кевин Стюарт
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
23
Эмре Джан
ОП
8
Марко Груйич
ОП
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-1-2-1
1
Чех
18
Монреаль
12
Чамберс
6
Холдинг
2
Бельерин
13
Коклен
6
Эль-Ненни
21
Рэмзи
17
Ивоби
32
Уолкотт
4
Санчес
4-1-1-3-1
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
24
Клаван
5
Морено
23
Вейналдум
14
Хендерсон
11
Коутиньо
10
Лаллана
10
Мане
9
Фирмино
6
Эль-Ненни
34
Джака
34
Джака
6
Эль-Ненни
17
Ивоби
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
17
Ивоби
21
Рэмзи
8
Касорла
8
Касорла
21
Рэмзи
23
Вейналдум
6
Стюарт
6
Стюарт
23
Вейналдум
11
Коутиньо
23
Джан
23
Джан
11
Коутиньо
10
Лаллана
27
Ориги
27
Ориги
10
Лаллана
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
13
Александр Маннингер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
29
Чуба Акпом
ЦФ
Остались в запасе
13
Александр Маннингер
ВР
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Помощники судьи:
Стюарт Берт
Эдвард Смарт
Резервный судья:
Крэйг Поусон
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
МАТЧ! ФУТБОЛ 1
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