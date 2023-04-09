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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 09 апреля 2023
Ливерпуль
09.04.2023, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 30 тур
2 : 2
Завершен
Арсенал
42'
М. Салах
87'
Р. Фирмино
8'
Г. Мартинелли
28'
Г. Жезус
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Арсенал
89'
Замена
К. Тирни
️️️️
А. Зинченко
ГОЛ! 2:2!
Р. Фирмино
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
87'
84'
Желтая карточка
Б. Сака
80'
Замена
Я. Кивиор
️️️️
М. Эдегор
79'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Жезус
Замена
Р. Фирмино
️️️️
Фабиньо
78'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
Д. Жота
60'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
К. Джонс
60'
59'
Травма
Габриэль
Желтая карточка
Фабиньо
56'
Пенальти не реализован!
М. Салах
54'
53'
Желтая карточка
А. Рэмсдейл
Желтая карточка
Д. Хендерсон
45'
+5
ГОЛ! 1:2!
М. Салах
42'
41'
Желтая карточка
Г. Джака
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
41'
Желтая карточка
В. ван Дейк
31'
28'
ГОЛ! 0:2!
Г. Жезус
Пас отдал
Г. Мартинелли
23'
Желтая карточка
Б. Уайт
8'
ГОЛ! 0:1!
Г. Мартинелли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Диогу Жота
АП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Арсенал
30
Мэтт Тернер
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
4-1-2-3
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
16
Конате
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Джонс
14
Хендерсон
18
Гакпо
20
Жота
10
Салах
4-1-1-3-1
32
Рэмсдейл
4
Уайт
6
Холдинг
6
Габриэль
47
Зинченко
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
7
Мартинелли
9
Жезус
21
Джонс
6
Алькантара
6
Алькантара
21
Джонс
20
Жота
29
Нуньес
29
Нуньес
20
Жота
6
Фабиньо
9
Фирмино
9
Фирмино
6
Фабиньо
47
Зинченко
63
Тирни
63
Тирни
47
Зинченко
8
Эдегор
4
Кивиор
4
Кивиор
8
Эдегор
9
Жезус
19
Троссард
19
Троссард
9
Жезус
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Главный тренер
Юрген Клопп
30
Мэтт Тернер
ВР
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
Остались в запасе
30
Мэтт Тернер
ВР
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
20
Фабиу Виейра
ПП
17
Рис Нелсон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Пол Тирни
(Ланкашир)
Стадион:
Энфилд Роуд
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