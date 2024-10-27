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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 27 октября 2024
Арсенал
27.10.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 9 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
9'
Б. Сака
43'
М. Мерино
18'
В. ван Дейк
81'
М. Салах
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ливерпуль
Желтая карточка
Г. Жезус
90'
+8
90'
+4
Желтая карточка
Д. Нуньес
90'
+1
Замена
В. Эндо
️️️️
К. Джонс
Замена
И. Нванери
️️️️
Г. Мартинелли
85'
Замена
Г. Жезус
️️️️
Б. Сака
85'
81'
ГОЛ! 2:2!
М. Салах
Пас отдал
Д. Нуньес
Замена
М. Льюис-Скелли
️️️️
Х. Тимбер
76'
Желтая карточка
Д. Райя
66'
63'
Замена
Д. Собослаи
️️️️
А. Мак Аллистер
63'
Замена
К. Гакпо
️️️️
Л. Диас
63'
Замена
К. Цимикас
️️️️
Э. Робертсон
Замена
Я. Кивиор
️️️️
Габриэль
54'
ГОЛ! 2:1!
М. Мерино
Пас отдал
Д. Райс
43'
33'
Желтая карточка
А. Мак Аллистер
18'
ГОЛ! 1:1!
В. ван Дейк
Пас отдал
Л. Диас
ГОЛ! 1:0!
Б. Сака
Пас отдал
Б. Уайт
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
41
Деклан Райс
ОП
18
Томас Парти
ЦП
23
Микель Мерино
ЦП
7
Букайо Сака
(К)
ПВ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Арсенал
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
49
Майлз Льюис-Скелли
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Итан Нванери
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Ливерпуль
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
3
Ватару Эндо
ОП
23
Тайлер Мортон
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
3-1-2-3-1
1
Райя
4
Уайт
6
Габриэль
12
Тимбер
41
Райс
18
Парти
23
Мерино
7
Мартинелли
19
Троссард
7
Сака
29
Хаверц
4-3-2-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
3
Робертсон
21
Джонс
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
10
Салах
14
Диас
29
Нуньес
6
Габриэль
4
Кивиор
4
Кивиор
6
Габриэль
12
Тимбер
49
Льюис-Скелли
49
Льюис-Скелли
12
Тимбер
7
Мартинелли
18
Нванери
18
Нванери
7
Мартинелли
7
Сака
9
Жезус
9
Жезус
7
Сака
3
Робертсон
21
Цимикас
21
Цимикас
3
Робертсон
21
Джонс
3
Эндо
3
Эндо
21
Джонс
10
Мак Аллистер
8
Собослаи
8
Собослаи
10
Мак Аллистер
14
Диас
18
Гакпо
18
Гакпо
14
Диас
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
33
Нето
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
48
Джош Николс
ЦЗ
21
Жоржиньо
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
Остались в запасе
1
Витезслав Ярош
ВР
1
Харви Дэвис
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
2
2
Всего ударов по воротам
9
9
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
1
3
Нарушения
14
14
Офсайды
2
1
Количество передач
385
458
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
4
3
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
5
Удары из-за пределов штрафной
4
4
xG (ожидаемые голы)
1.03
0.85
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
1 : 1
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
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