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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 24 августа 2015
Арсенал
24.08.2015, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Ливерпуль
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
88'
Замена
А. Морено
️️️️
Ф. Коутиньо
85'
Желтая карточка
С. Миньоле
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Ф. Коклен
82'
79'
Желтая карточка
Д. Гомес
75'
Замена
Д. Росситер
️️️️
Л. Лейва
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
О. Жиру
73'
66'
Желтая карточка
Э. Джан
Желтая карточка
Г. Паулиста
65'
62'
Замена
Д. Айб
️️️️
Р. Фирмино
60'
Желтая карточка
М. Шкртел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Джо Гомес
ЛЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Лукас Лейва
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Ливерпуль
1
Адам Богдан
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
16
Джордан Росситер
ЦП
33
Джордон Айб
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Чех
18
Монреаль
12
Чамберс
3
Паулиста
2
Бельерин
13
Коклен
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Озил
4
Санчес
9
Жиру
4-1-1-2-2
22
Миньоле
17
Клайн
6
Ловрен
37
Шкртел
2
Гомес
23
Джан
20
Милнер
11
Коутиньо
6
Лейва
20
Бентеке
9
Фирмино
13
Коклен
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
13
Коклен
9
Жиру
32
Уолкотт
32
Уолкотт
9
Жиру
11
Коутиньо
5
Морено
5
Морено
11
Коутиньо
6
Лейва
16
Росситер
16
Росситер
6
Лейва
9
Фирмино
33
Айб
33
Айб
9
Фирмино
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
1
Адам Богдан
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
26
Матье Дебюши
ПЗ
8
Микель Артета
ОП
20
Матье Фламини
ЦП
Остались в запасе
1
Адам Богдан
ВР
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
27
Дивок Ориги
ЦФ
28
Дэнни Ингс
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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