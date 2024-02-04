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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 04 февраля 2024
Арсенал
04.02.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Премьер-лига, 23 тур
3 : 1
Завершен
Ливерпуль
14'
Б. Сака
67'
Г. Мартинелли
90+2'
Л. Троссард
45+3'
Габриэль (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ливерпуль
Желтая карточка
К. Хаверц
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
Л. Троссард
Пас отдал
Я. Кивиор
90'
+2
Желтая карточка
В. Салиба
90'
+1
90'
Желтая карточка
Д. Нуньес
88'
Вторая желтая
И. Конате
85'
Замена
Т. Алькантара
️️️️
Д. Гомес
Замена
Р. Нелсон
️️️️
Б. Сака
79'
Травма
Б. Сака
77'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Г. Мартинелли
74'
Желтая карточка
Я. Кивиор
70'
ГОЛ! 2:1!
Г. Мартинелли
67'
58'
Замена
Э. Робертсон
️️️️
Т. Александер-Арнольд
58'
Замена
Х. Эллиот
️️️️
Р. Гравенберх
58'
Замена
Д. Нуньес
️️️️
К. Гакпо
Желтая карточка
Габриэль
57'
55'
Желтая карточка
И. Конате
Замена
Я. Кивиор
️️️️
А. Зинченко
46'
45'
+3
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Габриэль
Желтая карточка
Б. Уайт
31'
24'
Желтая карточка
Д. Гомес
ГОЛ! 1:0!
Б. Сака
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
8
Мартин Эдегор
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
7
Букайо Сака
РФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
2
Джо Гомес
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Луис Диас
ЛФ
18
Коди Гакпо
ЦФ
20
Диогу Жота
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
19
Леандро Троссард
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
6
Тиаго Алькантара
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
4-1-2-3
1
Райя
47
Зинченко
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
8
Эдегор
21
Жоржиньо
7
Мартинелли
29
Хаверц
7
Сака
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
16
Конате
4
ван Дейк
2
Гомес
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
21
Джонс
20
Жота
18
Гакпо
14
Диас
47
Зинченко
4
Кивиор
4
Кивиор
47
Зинченко
7
Мартинелли
19
Троссард
19
Троссард
7
Мартинелли
7
Сака
17
Нелсон
17
Нелсон
7
Сака
12
Александер-Арнольд
3
Робертсон
3
Робертсон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
6
Алькантара
6
Алькантара
2
Гомес
8
Гравенберх
10
Эллиот
10
Эллиот
8
Гравенберх
18
Гакпо
29
Нуньес
29
Нуньес
18
Гакпо
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
13
Адриан
ВР
4
Джарел Куанса
ЦЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
5
1
3
Всего ударов по воротам
15
10
Удары в створ
7
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Угловые удары
2
4
Нарушения
11
11
Офсайды
3
1
Количество передач
380
517
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
83
Удары мимо ворот
3
7
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
12
6
Удары из-за пределов штрафной
3
4
xG (ожидаемые голы)
3.44
0.4
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
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