Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 03 апреля 2021
Арсенал
03.04.2021, суббота, 22:00
Англия. Премьер-лига, 30 тур
0 : 3
Завершен
Ливерпуль
64'
Д. Жота
68'
М. Салах
82'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
Желтая карточка
Габриэль
90'
+1
84'
Замена
Р. Уильямс
️️️️
О. Кабак
82'
ГОЛ! 0:3!
Д. Жота
Пас отдал
С. Мане
78'
Замена
Д. Вейналдум
️️️️
Р. Фирмино
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
П. Обамеянг
77'
73'
Желтая карточка
Д. Жота
68'
ГОЛ! 0:2!
М. Салах
64'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
61'
Замена
Д. Жота
️️️️
Э. Робертсон
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Д. Себальос
58'
Замена
С. Соареш
️️️️
К. Тирни
45'
+1
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
18
Томас Парти
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Виллиан
ЛВ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
46
Рис Уильямс
ЦЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
4-2-1-3
1
Лено
63
Тирни
6
Холдинг
6
Габриэль
12
Чамберс
18
Парти
25
Себальос
8
Эдегор
91
Ляказетт
7
Обамеянг
19
Пепе
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
3
Филлипс
5
Кабак
3
Робертсон
6
Фабиньо
6
Алькантара
20
Милнер
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
63
Тирни
21
Соареш
21
Соареш
63
Тирни
25
Себальос
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
25
Себальос
7
Обамеянг
7
Мартинелли
7
Мартинелли
7
Обамеянг
3
Робертсон
20
Жота
20
Жота
3
Робертсон
5
Кабак
46
Уильямс
46
Уильямс
5
Кабак
9
Фирмино
23
Вейналдум
23
Вейналдум
9
Фирмино
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Виллиан
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
10
Виллиан
ЛВ
13
Мэтью Райан
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Новости команд
Все
Арсенал
Ливерпуль
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22 ноября
1
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
22 ноября
13
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
22 ноября
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
21 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+