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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 27 августа 2017
Ливерпуль
27.08.2017, воскресенье, 18:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
4 : 0
Завершен
Арсенал
17'
Р. Фирмино
40'
С. Мане
57'
М. Салах
77'
Д. Старридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
Замена
М. Груйич
️️️️
Э. Джан
84'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Р. Фирмино
80'
ГОЛ! 4:0!
Д. Старридж
Пас отдал
М. Салах
77'
Замена
Д. Старридж
️️️️
С. Мане
74'
73'
Желтая карточка
Р. Холдинг
62'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
А. Санчес
62'
Замена
О. Жиру
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
57'
49'
Желтая карточка
М. Озил
46'
Замена
Ф. Коклен
️️️️
А. Рэмзи
40'
Желтая карточка
Г. Джака
ГОЛ! 2:0!
С. Мане
Пас отдал
Р. Фирмино
40'
Желтая карточка
Д. Гомес
23'
22'
Желтая карточка
Д. Уэлбек
Желтая карточка
Д. Ловрен
20'
ГОЛ! 1:0!
Р. Фирмино
Пас отдал
Д. Гомес
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Лорис Кариус
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
6
Деян Ловрен
ЦЗ
10
Садио Мане
ЛВ
23
Эмре Джан
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
4
Алексис Санчес
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
12
Дэнни Уорд
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
32
Тео Уолкотт
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Кариус
5
Морено
32
Матип
6
Ловрен
2
Гомес
23
Джан
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
4-1-2-1-2
1
Чех
2
Бельерин
6
Косиельни
6
Холдинг
18
Монреаль
34
Джака
21
Рэмзи
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
4
Санчес
18
Уэлбек
23
Джан
8
Груйич
8
Груйич
23
Джан
9
Фирмино
20
Милнер
20
Милнер
9
Фирмино
10
Мане
15
Старридж
15
Старридж
10
Мане
21
Рэмзи
13
Коклен
13
Коклен
21
Рэмзи
4
Санчес
91
Ляказетт
91
Ляказетт
4
Санчес
21
Окслэд-Чемберлен
9
Жиру
9
Жиру
21
Окслэд-Чемберлен
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
12
Дэнни Уорд
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Дэнни Уорд
ВР
24
Рагнар Клаван
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
22
Доминик Соланке
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Оспина
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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