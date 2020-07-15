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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 15 июля 2020
Арсенал
15.07.2020, среда, 22:15
Англия. Премьер-лига, 36 тур
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
32'
А. Ляказетт
44'
Р. Нелсон
20'
С. Мане
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
Желтая карточка
Д. Себальос
90'
+1
Замена
С. Колашинац
️️️️
Б. Сака
85'
83'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Д. Вейналдум
83'
Замена
Д. Ориги
️️️️
М. Салах
Желтая карточка
Г. Джака
81'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
С. Соареш
76'
62'
Замена
Н. Кейта
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
61'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Р. Фирмино
Замена
П. Обамеянг
️️️️
Р. Нелсон
58'
Замена
Д. Уиллок
️️️️
А. Ляказетт
58'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Л. Торрейра
57'
48'
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
Желтая карточка
Л. Торрейра
46'
ГОЛ! 2:1!
Р. Нелсон
Пас отдал
А. Ляказетт
44'
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
32'
20'
ГОЛ! 0:1!
С. Мане
Пас отдал
Э. Робертсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
34
Гранит Джака
ОП
17
Рис Нелсон
ПВ
7
Букайо Сака
ПВ
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
28
Джозеф Уиллок
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
21
Кертис Джонс
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-2-2
1
Мартинес
63
Тирни
6
Холдинг
4
Луис
21
Соареш
34
Торрейра
34
Джака
17
Нелсон
7
Сака
91
Ляказетт
19
Пепе
4-1-2-2-1
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
7
Сака
23
Колашинац
23
Колашинац
7
Сака
91
Ляказетт
28
Уиллок
28
Уиллок
91
Ляказетт
34
Торрейра
25
Себальос
25
Себальос
34
Торрейра
21
Соареш
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
21
Соареш
17
Нелсон
7
Обамеянг
7
Обамеянг
17
Нелсон
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кейта
8
Кейта
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
18
Минамино
18
Минамино
9
Фирмино
23
Вейналдум
10
Шакири
10
Шакири
23
Вейналдум
10
Салах
27
Ориги
27
Ориги
10
Салах
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Главный тренер
Микель Артета
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
10
Харви Эллиот
АП
13
Адриан
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Информация о матче
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