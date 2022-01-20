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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 20 января 2022
Арсенал
20.01.2022, четверг, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
0 : 2
Первый матч – 0 : 0
Завершен
Ливерпуль
19'
Д. Жота
79'
Д. Жота
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ливерпуль
90'
+1
Желтая карточка
Т. Минамино
Вторая желтая
Т. Парти
90'
Желтая карточка
Т. Парти
87'
84'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Р. Фирмино
82'
Желтая карточка
К. Джонс
79'
ГОЛ! 0:2!
Д. Жота
75'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Хендерсон
Замена
Т. Парти
️️️️
Э. Смит-Роу
74'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
А. Ляказетт
74'
63'
Желтая карточка
И. Конате
Желтая карточка
Т. Томиясу
56'
46'
Замена
И. Конате
️️️️
Ж. Матип
Желтая карточка
А. Ляказетт
44'
19'
ГОЛ! 0:1!
Д. Жота
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Альберт Локонга
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Карл Хейн
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
14
Мика Бирет
ЦФ
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
4-1-3-2
32
Рэмсдейл
63
Тирни
4
Уайт
6
Габриэль
5
Томиясу
6
Локонга
7
Мартинелли
8
Эдегор
7
Сака
91
Ляказетт
32
Смит-Роу
4-1-2-2-1
1
Келлехер
12
Александер-Арнольд
32
Матип
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
14
Хендерсон
21
Джонс
49
Гордон
20
Жота
9
Фирмино
32
Смит-Роу
18
Парти
18
Парти
32
Смит-Роу
91
Ляказетт
9
Нкетиа
9
Нкетиа
91
Ляказетт
32
Матип
16
Конате
16
Конате
32
Матип
9
Фирмино
3
Уильямс
3
Уильямс
9
Фирмино
14
Хендерсон
20
Милнер
20
Милнер
14
Хендерсон
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
1
Карл Хейн
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
13
Адриан
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Карл Хейн
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Райан Алебиосу
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
18
Салах Улад М'Ханд
ЦП
14
Мика Бирет
ЦФ
Остались в запасе
13
Адриан
ВР
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
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