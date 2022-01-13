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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 13 января 2022
Ливерпуль
13.01.2022, четверг, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
0 : 0
Ответный матч – 2 : 0
Завершен
Арсенал
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Арсенал
81'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Б. Сака
Замена
Д. Гомес
️️️️
Ж. Матип
76'
Замена
Н. Уильямс
️️️️
Т. Александер-Арнольд
76'
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
Фабиньо
75'
72'
Желтая карточка
Габриэль
Замена
К. Джонс
️️️️
Д. Милнер
61'
Желтая карточка
Э. Робертсон
57'
28'
Замена
Р. Холдинг
️️️️
Э. Нкетиа
24'
Красная карточка
Г. Джака
11'
Замена
К. Чамберс
️️️️
С. Соареш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
18
Такуми Минамино
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
6
Альберт Локонга
ЦП
7
Букайо Сака
ПВ
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
4-1-2-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
4
ван Дейк
32
Матип
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
20
Милнер
14
Хендерсон
18
Минамино
20
Жота
9
Фирмино
4-1-1-2-2
32
Рэмсдейл
21
Соареш
4
Уайт
6
Габриэль
63
Тирни
34
Джака
6
Локонга
7
Сака
7
Мартинелли
91
Ляказетт
9
Нкетиа
32
Матип
2
Гомес
2
Гомес
32
Матип
12
Александер-Арнольд
3
Уильямс
3
Уильямс
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
6
Фабиньо
20
Милнер
21
Джонс
21
Джонс
20
Милнер
7
Сака
17
Тавареш
17
Тавареш
7
Сака
9
Нкетиа
6
Холдинг
6
Холдинг
9
Нкетиа
21
Соареш
12
Чамберс
12
Чамберс
21
Соареш
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Бернд Лено
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
23
Тайлер Мортон
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
4
Пабло Мари
ЦЗ
28
Чарли Патино
ЦП
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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