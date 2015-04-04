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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 04 апреля 2015
Арсенал
04.04.2015, суббота, 14:45
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
4 : 1
Завершен
Ливерпуль
37'
Э. Бельерин
40'
М. Озил
45'
А. Санчес
90+1'
О. Жиру
76'
Д. Хендерсон (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
ГОЛ! 4:1!
О. Жиру
Пас отдал
А. Санчес
90'
+1
83'
Вторая желтая
Э. Джан
76'
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Д. Хендерсон
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
М. Озил
72'
Желтая карточка
Э. Бельерин
69'
Замена
М. Фламини
️️️️
А. Рэмзи
61'
Замена
Г. Паулиста
️️️️
Л. Косиельни
48'
47'
Желтая карточка
Э. Джан
46'
Замена
Д. Старридж
️️️️
Л. Маркович
ГОЛ! 3:0!
А. Санчес
Пас отдал
А. Рэмзи
45'
ГОЛ! 2:0!
М. Озил
40'
ГОЛ! 1:0!
Э. Бельерин
Пас отдал
А. Рэмзи
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Давид Оспина
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
(К)
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
13
Франсис Коклен
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Месут Озил
АП
4
Алексис Санчес
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛАЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
8
Лазар Маркович
ПАЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
23
Эмре Джан
ОП
7
Джо Аллен
ЦП
14
Джордан Хендерсон
(К)
ЦП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Оспина
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
2
Бельерин
13
Коклен
8
Касорла
21
Рэмзи
10
Озил
9
Жиру
4
Санчес
2-4-2-2
22
Миньоле
2
Туре
12
Сахо
8
Маркович
6
Лейва
23
Джан
5
Морено
7
Аллен
14
Хендерсон
11
Коутиньо
19
Стерлинг
6
Косиельни
3
Паулиста
3
Паулиста
6
Косиельни
21
Рэмзи
20
Фламини
20
Фламини
21
Рэмзи
10
Озил
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Озил
8
Маркович
15
Старридж
15
Старридж
8
Маркович
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Брэд Джонс
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
6
Деян Ловрен
ЦЗ
8
Глен Джонсон
ПЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
8
Кэмерон Браннаган
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Энтони Тэйлор
(Манчестер)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 1" 14:00 (прямая)
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