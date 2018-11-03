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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 03 ноября 2018
Арсенал
03.11.2018, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Ливерпуль
82'
А. Ляказетт
61'
Д. Милнер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
90'
+4
Замена
Ж. Матип
️️️️
М. Салах
Желтая карточка
А. Ляказетт
82'
ГОЛ! 1:1!
А. Ляказетт
Пас отдал
А. Ивоби
82'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
С. Колашинац
81'
80'
Замена
Д. Шакири
️️️️
Р. Фирмино
Замена
А. Рэмзи
️️️️
П. Обамеянг
73'
Замена
А. Ивоби
️️️️
Г. Мхитарян
68'
61'
ГОЛ! 0:1!
Д. Милнер
52'
Желтая карточка
Фабиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
34
Гранит Джака
ОП
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
10
Месут Озил
АП
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
20
Джеймс Милнер
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
4-2-1-1-2
1
Лено
23
Колашинац
6
Холдинг
13
Мустафи
2
Бельерин
34
Джака
34
Торрейра
22
Мхитарян
10
Озил
7
Обамеянг
91
Ляказетт
4-1-2-2-1
1
Алиссон
2
Александер-Арнольд
2
Гомес
4
ван Дейк
3
Робертсон
6
Фабиньо
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Салах
10
Мане
9
Фирмино
7
Обамеянг
21
Рэмзи
21
Рэмзи
7
Обамеянг
22
Мхитарян
17
Ивоби
17
Ивоби
22
Мхитарян
23
Колашинац
18
Уэлбек
18
Уэлбек
23
Колашинац
10
Салах
32
Матип
32
Матип
10
Салах
9
Фирмино
10
Шакири
10
Шакири
9
Фирмино
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Главный тренер
Унаи Эмери
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Петр Чех
ВР
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
Остались в запасе
22
Симон Миньоле
ВР
5
Альберто Морено
ЛЗ
10
Адам Лаллана
АП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Эмирейтс
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