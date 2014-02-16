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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 16 февраля 2014
Арсенал
16.02.2014, воскресенье, 20:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
2 : 1
Завершен
Ливерпуль
16'
А. Окслэд-Чемберлен
47'
Л. Подольски
59'
С. Джеррард (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Арсенал - Ливерпуль
Замена
О. Жиру
️️️️
Я. Саного
88'
Замена
К. Гиббс
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
76'
Замена
С. Касорла
️️️️
Л. Подольски
69'
62'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
А. Сиссоко
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Джеррард
ГОЛ! 2:0!
Л. Подольски
Пас отдал
А. Окслэд-Чемберлен
47'
42'
Желтая карточка
С. Джеррард
Желтая карточка
М. Фламини
35'
20'
Желтая карточка
Ф. Коутиньо
ГОЛ! 1:0!
А. Окслэд-Чемберлен
16'
15'
Желтая карточка
Д. Фланаган
Желтая карточка
Н. Монреаль
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
8
Микель Артета
ОП
20
Матье Фламини
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Яя Саного
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
7
Джо Аллен
ЦП
8
Стивен Джеррард
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
15
Даниэль Старридж
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЦП
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
4-2-2-1-1
22
Фабиански
18
Монреаль
6
Косиельни
4
Мертезакер
6
Дженкинсон
8
Артета
20
Фламини
10
Подольски
21
Окслэд-Чемберлен
10
Озил
9
Саного
4-2-2-2
25
Джонс
20
Фланаган
37
Шкртел
22
Аггер
26
Сиссоко
7
Аллен
8
Джеррард
11
Коутиньо
19
Стерлинг
15
Старридж
9
Суарес
21
Окслэд-Чемберлен
3
Гиббс
3
Гиббс
21
Окслэд-Чемберлен
10
Подольски
8
Касорла
8
Касорла
10
Подольски
9
Саного
9
Жиру
9
Жиру
9
Саного
26
Сиссоко
14
Хендерсон
14
Хендерсон
26
Сиссоко
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Главный тренер
Арсен Венгер
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
22
Симон Миньоле
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
2
Эмилиано Вивиано
ВР
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Джек Уилшир
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
Остались в запасе
10
Жоао Карлос Тейшейра
АП
22
Симон Миньоле
ВР
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Эмирейтс
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