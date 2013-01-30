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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 30 января 2013
Арсенал
30.01.2013, среда, 23:45
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
2 : 2
Завершен
Ливерпуль
65'
О. Жиру
67'
Т. Уолкотт
5'
Л. Суарес
60'
Д. Хендерсон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
Желтая карточка
П. Мертезакер
90'
+1
Желтая карточка
О. Жиру
85'
73'
Желтая карточка
С. Джеррард
71'
Замена
Х. Энрике
️️️️
Д. Старридж
ГОЛ! 2:2!
Т. Уолкотт
Пас отдал
О. Жиру
67'
ГОЛ! 1:2!
О. Жиру
Пас отдал
Д. Уилшир
65'
60'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хендерсон
Замена
А. Сантос
️️️️
К. Гиббс
37'
Желтая карточка
С. Касорла
25'
5'
ГОЛ! 0:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Д. Хендерсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛП
10
Джек Уилшир
ОП
8
Санти Касорла
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
8
Глен Джонсон
ЛЗ
23
Джейми Каррагер
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
14
Андре Уисдом
ПЗ
19
Стюарт Даунинг
ЛВ
6
Лукас Лейва
ОП
8
Стивен Джеррард
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
15
Даниэль Старридж
ПВ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
11
Андре Сантос
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Абу Диаби
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
21
Хосе Энрике
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
16
Фабио Борини
ЦФ
4-1-4-1
13
Щесны
3
Гиббс
4
Мертезакер
4
Вермален
3
Санья
10
Уилшир
10
Подольски
8
Касорла
21
Рэмзи
32
Уолкотт
9
Жиру
4-1-2-2-1
25
Рейна
14
Уисдом
23
Каррагер
22
Аггер
8
Джонсон
6
Лейва
8
Джеррард
14
Хендерсон
15
Старридж
19
Даунинг
9
Суарес
3
Гиббс
11
Сантос
11
Сантос
3
Гиббс
15
Старридж
21
Энрике
21
Энрике
15
Старридж
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
1
Вито Манноне
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Абу Диаби
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
5
Абу Диаби
ЦП
10
Томаш Росицки
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Джо Аллен
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Фрэнд
(Лестершир)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"Россия 2" 23:40 (прямая)
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