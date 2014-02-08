Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 08 февраля 2014
Ливерпуль
08.02.2014, суббота, 16:45
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
5 : 1
Завершен
Арсенал
1'
М. Шкртел
10'
М. Шкртел
16'
Р. Стерлинг
20'
Д. Старридж
52'
Р. Стерлинг
69'
М. Артета (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
Замена
Я. Аспас
️️️️
Л. Суарес
85'
Замена
Д. Айб
️️️️
С. Джеррард
76'
69'
ГОЛ с пенальти! 5:1!
М. Артета
Замена
Д. Аллен
️️️️
Д. Старридж
66'
60'
Замена
К. Гиббс
️️️️
Н. Монреаль
60'
Замена
Т. Росицки
️️️️
М. Озил
60'
Замена
Л. Подольски
️️️️
О. Жиру
59'
Желтая карточка
Д. Уилшир
ГОЛ! 5:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
А. Сиссоко
52'
47'
Желтая карточка
О. Жиру
Желтая карточка
Д. Хендерсон
47'
ГОЛ! 4:0!
Д. Старридж
Пас отдал
Ф. Коутиньо
20'
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Л. Суарес
16'
ГОЛ! 2:0!
М. Шкртел
Пас отдал
С. Джеррард
10'
ГОЛ! 1:0!
М. Шкртел
Пас отдал
С. Джеррард
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
22
Симон Миньоле
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
20
Джон Фланаган
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
14
Джордан Хендерсон
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
ЦП
15
Даниэль Старридж
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Арсенал
13
Войцех Щесны
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Лоран Косиельни
ЦЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
8
Санти Касорла
ЛП
8
Микель Артета
(К)
ОП
10
Джек Уилшир
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
7
Джо Аллен
ЦП
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
10
Яго Аспас
ЦФ
33
Джордон Айб
ЦФ
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
10
Томаш Росицки
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
4-2-2-2
22
Миньоле
26
Сиссоко
2
Туре
37
Шкртел
20
Фланаган
14
Хендерсон
8
Джеррард
19
Стерлинг
11
Коутиньо
9
Суарес
15
Старридж
4-1-3-1-1
13
Щесны
3
Санья
6
Косиельни
4
Мертезакер
18
Монреаль
8
Артета
10
Уилшир
21
Окслэд-Чемберлен
8
Касорла
10
Озил
9
Жиру
15
Старридж
7
Аллен
7
Аллен
15
Старридж
9
Суарес
10
Аспас
10
Аспас
9
Суарес
8
Джеррард
33
Айб
33
Айб
8
Джеррард
18
Монреаль
3
Гиббс
3
Гиббс
18
Монреаль
10
Озил
10
Росицки
10
Росицки
10
Озил
9
Жиру
10
Подольски
10
Подольски
9
Жиру
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
25
Брэд Джонс
ВР
16
Мартин Келли
ПЗ
18
Луис Альберто
АП
11
Виктор Мозес
ПП
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
6
Карл Дженкинсон
ПЗ
7
Серж Гнабри
ПВ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 16:40 (прямая)
Новости команд
Все
Ливерпуль
Арсенал
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Лига чемпионов. «Реал» победил команду Николича (3:2), «Ливерпуль» проиграл «Фенербахче» (2:3)
4 ноября
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Символическая сборная 2026 года по версии FIFPro: Месси есть, Кейна нет
9 ноября
5
АПЛ. Воспитанник Слуцкого принес «Арсеналу» победу над бывшей командой Слуцкого (1:0)
7 ноября
8
«Арсенал» – «Халл Сити»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+