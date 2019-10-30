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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 30 октября 2019
Ливерпуль
30.10.2019, среда, 22:30
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
5 : 5
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Арсенал
6'
Ш. Мустафи (АГ)
43'
Д. Милнер (П)
58'
А. Окслэд-Чемберлен
62'
Д. Ориги
90+4'
Д. Ориги
19'
Л. Торрейра
26'
Г. Мартинелли
36'
Г. Мартинелли
54'
Э. Мэйтленд-Найлс
70'
Д. Уиллок
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ливерпуль - Арсенал
ГОЛ! 5:5!
Д. Ориги
90'
+4
85'
Желтая карточка
Б. Сака
77'
Желтая карточка
С. Колашинац
70'
ГОЛ! 4:5!
Д. Уиллок
Пас отдал
М. Гендузи
64'
Желтая карточка
Д. Уиллок
ГОЛ! 4:4!
Д. Ориги
62'
ГОЛ! 3:4!
А. Окслэд-Чемберлен
Пас отдал
А. Лаллана
58'
54'
ГОЛ! 2:4!
Э. Мэйтленд-Найлс
Пас отдал
М. Озил
Желтая карточка
А. Лаллана
44'
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Д. Милнер
43'
36'
ГОЛ! 1:3!
Г. Мартинелли
Пас отдал
Б. Сака
26'
ГОЛ! 1:2!
Г. Мартинелли
Желтая карточка
Р. Брюстер
24'
19'
ГОЛ! 1:1!
Л. Торрейра
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ш. Мустафи
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
20
Джеймс Милнер
ЦП
10
Харви Эллиот
АП
10
Адам Лаллана
АП
27
Дивок Ориги
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
34
Лукас Торрейра
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
10
Месут Озил
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
7
Букайо Сака
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
4
Педро Чиривелья
ОП
21
Кертис Джонс
ЦП
Арсенал
1
Мэтт Мейси
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
1-3-2-2
1
Келлехер
2
Гомес
21
Окслэд-Чемберлен
8
Кейта
20
Милнер
10
Лаллана
10
Эллиот
10
Брюстер
27
Ориги
4-1-2-3
1
Мартинес
2
Бельерин
6
Холдинг
13
Мустафи
23
Колашинац
34
Торрейра
2
Мэйтленд-Найлс
28
Уиллок
7
Сака
10
Озил
7
Мартинелли
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
4
Педро Чиривелья
ОП
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
Главный тренер
Андони Ираола
1
Мэтт Мейси
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
4
Педро Чиривелья
ОП
13
Адриан
ВР
21
Кертис Джонс
ЦП
Остались в запасе
1
Мэтт Мейси
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
6
Маттео Гендузи
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
Главный тренер
Андони Ираола
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
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