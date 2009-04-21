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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 21 апреля 2009
Ливерпуль
21.04.2009, вторник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 33 тур
4 : 4
Завершен
Арсенал
49'
Ф. Торрес
56'
Б. Санья (АГ)
73'
Ф. Торрес
90+3'
Й. Бенаюн
36'
А. Аршавин
67'
А. Аршавин
69'
А. Аршавин
90'
А. Аршавин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
ГОЛ! 4:4!
Й. Бенаюн
+3
ГОЛ! 3:4!
А. Аршавин
Пас отдал
Т. Уолкотт
Замена
Н. Эль-Жар
️️️️
Д. Кейт
Замена
Р. Бабел
️️️️
А. Риера
ГОЛ! 3:3!
Ф. Торрес
ГОЛ! 2:3!
А. Аршавин
ГОЛ! 2:2!
А. Аршавин
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
Н. Денилсон
Желтая карточка
Б. Санья
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Б. Санья
ГОЛ! 1:1!
Ф. Торрес
Пас отдал
Д. Кейт
ГОЛ! 0:1!
А. Аршавин
Пас отдал
С. Фабрегас
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
(К)
ЦЗ
5
Альваро Арбелоа
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
3
Хаби Алонсо
ЦП
7
Дирк Кейт
АП
51
Йосси Бенаюн
ПП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
3
Киран Гиббс
ЛЗ
2
Коло Туре
ЦЗ
16
Микаэль Сильвестр
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
28
Андрей Аршавин
ЛП
8
Александр Сонг
ОП
15
Невес Денилсон
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
АП
14
Самир Насри
ПП
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
89
Давид Н'Гог
ЦФ
25
Набиль Эль-Жар
ЦФ
Арсенал
1
Вито Манноне
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
4-4-1-1
25
Рейна
6
Аурелио
22
Аггер
23
Каррагер
5
Арбелоа
77
Риера
14
Маскерано
3
Алонсо
51
Бенаюн
7
Кейт
9
Торрес
4-1-3-1-1
22
Фабиански
3
Санья
2
Туре
16
Сильвестр
3
Гиббс
8
Сонг
14
Насри
15
Денилсон
28
Аршавин
4
Фабрегас
32
Бендтнер
77
Риера
8
Бабел
8
Бабел
77
Риера
7
Кейт
25
Эль-Жар
25
Эль-Жар
7
Кейт
15
Денилсон
32
Уолкотт
32
Уолкотт
15
Денилсон
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Вито Манноне
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Остались в запасе
1
Вито Манноне
ВР
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
21
Аарон Рэмзи
ЦП
5
Абу Диаби
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Эдуардо
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Арсен Венгер
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Энфилд Роуд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:55 (прямая)
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