Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 24 августа 2019
Ливерпуль
24.08.2019, суббота, 19:30
Англия. Премьер-лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Арсенал
41'
Ж. Матип
49'
М. Салах (П)
58'
М. Салах
85'
Л. Торрейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
Желтая карточка
Фабиньо
90'
+3
86'
Замена
Г. Мхитарян
️️️️
М. Гендузи
Замена
А. Лаллана
️️️️
Р. Фирмино
86'
85'
ГОЛ! 3:1!
Л. Торрейра
Пас отдал
П. Обамеянг
81'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
Д. Уиллок
Замена
А. Окслэд-Чемберлен
️️️️
С. Мане
77'
Замена
Д. Милнер
️️️️
Д. Вейналдум
69'
61'
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Д. Себальос
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
Пас отдал
Фабиньо
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Салах
49'
48'
Желтая карточка
Д. Луис
ГОЛ! 1:0!
Ж. Матип
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
13
Адриан
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
34
Гранит Джака
ОП
28
Джозеф Уиллок
ЦП
6
Маттео Гендузи
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Арсенал
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
34
Лукас Торрейра
ОП
22
Генрих Мхитарян
ЦП
17
Рис Нелсон
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-2-1
13
Адриан
3
Робертсон
4
ван Дейк
32
Матип
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
14
Хендерсон
23
Вейналдум
10
Мане
10
Салах
9
Фирмино
3-1-4-2
1
Лено
4
Луис
19
Папастатопулос
18
Монреаль
34
Джака
2
Мэйтленд-Найлс
6
Гендузи
25
Себальос
28
Уиллок
7
Обамеянг
19
Пепе
23
Вейналдум
20
Милнер
20
Милнер
23
Вейналдум
10
Мане
21
Окслэд-Чемберлен
21
Окслэд-Чемберлен
10
Мане
9
Фирмино
10
Лаллана
10
Лаллана
9
Фирмино
6
Гендузи
22
Мхитарян
22
Мхитарян
6
Гендузи
25
Себальос
34
Торрейра
34
Торрейра
25
Себальос
28
Уиллок
91
Ляказетт
91
Ляказетт
28
Уиллок
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Остались в запасе
17
Рис Нелсон
ПВ
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Сеад Колашинац
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
Новости команд
Все
Ливерпуль
Арсенал
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
21:23
7
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
18:20
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
Почеттино прокомментировал разгромное поражение в его дебютном матче во главе «Манчестер Юнайтед»
22:59
АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дебютном матче Почеттино – 4:0!
21:23
7
«Ливерпуль» – «Манчестер Юнайтед»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
18:20
«Интер» рассматривает двух топ-вратарей
Вчера, 09:46
2
АПЛ: шансы «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» на победу в матче 11-го тура
Вчера, 09:00
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
Вчера, 22:30
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 19:20
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Опубликован список номинантов на звание лучшего игрока года от Globe Soccer Awards
18 ноября
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
14 ноября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+