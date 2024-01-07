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Расписание матчей
Англия. Кубок
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 07 января 2024
Арсенал
07.01.2024, воскресенье, 19:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Ливерпуль
80'
Я. Кивиор (АГ)
90+5'
Л. Диас
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Арсенал - Ливерпуль
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
Л. Диас
Пас отдал
Д. Жота
90'
+4
Желтая карточка
Т. Александер-Арнольд
90'
+2
Желтая карточка
Б. Кларк
90'
Желтая карточка
Р. Гравенберх
Замена
Л. Троссард
️️️️
К. Хаверц
88'
Замена
Э. Смит-Роу
️️️️
Я. Кивиор
88'
Замена
Э. Нкетиа
️️️️
Жоржиньо
82'
80'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Я. Кивиор
75'
Замена
Б. Кларк
️️️️
К. Джонс
75'
Замена
К. Брэдли
️️️️
Х. Эллиот
70'
Желтая карточка
Х. Эллиот
Желтая карточка
В. Салиба
65'
Замена
Г. Мартинелли
️️️️
Р. Нелсон
62'
59'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
А. Мак Аллистер
59'
Замена
Д. Жота
️️️️
К. Гакпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
4
Якуб Кивиор
ЛЗ
2
Вильям Салиба
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
4
Бен Уайт
ПЗ
41
Деклан Райс
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
8
Мартин Эдегор
ЦП
17
Рис Нелсон
ЛФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
7
Букайо Сака
РФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
2
Джо Гомес
ЛЗ
4
Джарел Куанса
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Алексис Мак Аллистер
ОП
10
Харви Эллиот
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
14
Луис Диас
ЛФ
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
18
Коди Гакпо
РФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
1
Давид Райя
ВР
24
Lino Sousa
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Леандро Троссард
ЛВ
18
Итан Нванери
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
9
Эдвард Нкетиа
ЦФ
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
8
Бобби Кларк
ЦП
42
Трей Ньони
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
4-1-2-3
32
Рэмсдейл
4
Кивиор
2
Салиба
6
Габриэль
4
Уайт
41
Райс
21
Жоржиньо
8
Эдегор
17
Нелсон
29
Хаверц
7
Сака
4-1-2-3
1
Алиссон
12
Александер-Арнольд
4
Куанса
16
Конате
2
Гомес
10
Мак Аллистер
10
Эллиот
21
Джонс
18
Гакпо
29
Нуньес
14
Диас
4
Кивиор
32
Смит-Роу
32
Смит-Роу
4
Кивиор
17
Нелсон
7
Мартинелли
7
Мартинелли
17
Нелсон
29
Хаверц
19
Троссард
19
Троссард
29
Хаверц
21
Жоржиньо
9
Нкетиа
9
Нкетиа
21
Жоржиньо
10
Эллиот
12
Брэдли
12
Брэдли
10
Эллиот
10
Мак Аллистер
8
Гравенберх
8
Гравенберх
10
Мак Аллистер
21
Джонс
8
Кларк
8
Кларк
21
Джонс
18
Гакпо
20
Жота
20
Жота
18
Гакпо
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
1
Давид Райя
ВР
24
Lino Sousa
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
18
Итан Нванери
ЦП
Главный тренер
Микель Артета
1
Куивин Келлехер
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
42
Трей Ньони
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Остались в запасе
1
Давид Райя
ВР
24
Lino Sousa
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
24
Ройлль Уолтерс
ПЗ
18
Итан Нванери
ЦП
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
44
Люк Чемберс
ЛЗ
53
Джеймс Макконнелл
ЦП
42
Трей Ньони
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Микель Артета
Главный тренер
Юрген Клопп
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
1
4
Всего ударов по воротам
18
12
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
2
Нарушения
12
15
Офсайды
1
2
Количество передач
481
412
Сейвы
2
6
Точность передач %
81
82
Удары мимо ворот
7
8
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
14
9
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Джон Брукс
(Лестершир)
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