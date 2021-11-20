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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Арсенал
Ливерпуль - Арсенал: обзор матча 20 ноября 2021
Ливерпуль
20.11.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 12 тур
4 : 0
Завершен
Арсенал
39'
С. Мане
52'
Д. Жота
74'
М. Салах
77'
Т. Минамино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Арсенал
Замена
Т. Мортон
️️️️
Т. Алькантара
84'
84'
Замена
М. Эль-Ненни
️️️️
Т. Парти
ГОЛ! 4:0!
Т. Минамино
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
77'
Замена
Д. Хендерсон
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
76'
Замена
Т. Минамино
️️️️
Д. Жота
76'
ГОЛ! 3:0!
М. Салах
Пас отдал
С. Мане
74'
Желтая карточка
Фабиньо
70'
67'
Замена
М. Эдегор
️️️️
А. Ляказетт
53'
Замена
Э. Мэйтленд-Найлс
️️️️
А. Локонга
ГОЛ! 2:0!
Д. Жота
52'
Желтая карточка
С. Мане
44'
ГОЛ! 1:0!
С. Мане
Пас отдал
Т. Александер-Арнольд
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
20
Диогу Жота
ЛВ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
Арсенал
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
6
Габриэль
ЦЗ
5
Такехиро Томиясу
ПЗ
6
Альберт Локонга
ЦП
18
Томас Парти
ЦП
32
Эмиль Смит-Роу
АП
7
Букайо Сака
ПВ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Оуэн Бек
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
23
Тайлер Мортон
ЦП
14
Джордан Хендерсон
ЦП
49
Кейд Гордон
ПВ
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
2
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
ПП
19
Николя Пепе
ЦФ
4-1-2-3
1
Алиссон
33
Цимикас
32
Матип
4
ван Дейк
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
6
Алькантара
10
Мане
20
Жота
10
Салах
4-2-2-2
32
Рэмсдейл
5
Томиясу
4
Уайт
6
Габриэль
17
Тавареш
6
Локонга
18
Парти
7
Сака
32
Смит-Роу
7
Обамеянг
91
Ляказетт
6
Алькантара
23
Мортон
23
Мортон
6
Алькантара
21
Окслэд-Чемберлен
14
Хендерсон
14
Хендерсон
21
Окслэд-Чемберлен
20
Жота
18
Минамино
18
Минамино
20
Жота
18
Парти
6
Эль-Ненни
6
Эль-Ненни
18
Парти
91
Ляказетт
8
Эдегор
8
Эдегор
91
Ляказетт
6
Локонга
2
Мэйтленд-Найлс
2
Мэйтленд-Найлс
6
Локонга
Остались в запасе
Ливерпуль
Арсенал
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Оуэн Бек
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
49
Кейд Гордон
ПВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Куивин Келлехер
ВР
33
Оуэн Бек
ЦЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
49
Кейд Гордон
ПВ
Остались в запасе
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
21
Седрик Соареш
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
19
Николя Пепе
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Ливерпуль - Арсенал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Арсенал
- : -
29.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
1 : 1
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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