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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Арсенал - Ливерпуль
Арсенал - Ливерпуль: обзор матча 10 февраля 2010
Арсенал
10.02.2010, среда, 22:45
Англия. Премьер-лига, 26 тур
1 : 0
Завершен
Ливерпуль
72'
А. Диаби
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арсенал - Ливерпуль
Желтая карточка
С. Фабрегас
+4
Замена
Б. Санья
️️️️
Н. Бендтнер
Замена
Р. Бабел
️️️️
Л. Лейва
ГОЛ! 1:0!
А. Диаби
Пас отдал
Т. Росицки
Замена
Т. Уолкотт
️️️️
А. Аршавин
Желтая карточка
Н. Бендтнер
Желтая карточка
Д. Дежен
Замена
Д. Дежен
️️️️
Д. Каррагер
Желтая карточка
М. Родригес
Желтая карточка
Г. Клиши
Замена
Т. Росицки
️️️️
С. Насри
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арсенал
1
Мануэль Альмуния
ВР
3
Гаэль Клиши
ЛЗ
4
Томас Вермален
ЦЗ
36
Вильям Галлас
ЦЗ
27
Эммануэль Эбуэ
ПЗ
5
Абу Диаби
ЛП
8
Александр Сонг
ЦП
4
Сеск Фабрегас
(К)
ПП
28
Андрей Аршавин
ЛФ
32
Никлас Бендтнер
ЦФ
14
Самир Насри
РФ
Главный тренер
Арсен Венгер
Ливерпуль
25
Пепе Рейна
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЛЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Даниэль Аггер
ЦЗ
23
Джейми Каррагер
ПЗ
11
Макси Родригес
ЛП
6
Лукас Лейва
ЦП
14
Хавьер Маскерано
ЦП
8
Стивен Джеррард
(К)
АП
7
Дирк Кейт
ПП
89
Давид Н'Гог
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Арсенал
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
3
Бакари Санья
ПЗ
10
Томаш Росицки
ЦП
15
Невес Денилсон
ЦП
32
Тео Уолкотт
ПВ
Ливерпуль
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
7
Давид Дежен
ПП
8
Райан Бабел
ЦФ
4-3-3
1
Альмуния
3
Клиши
4
Вермален
36
Галлас
27
Эбуэ
5
Диаби
8
Сонг
4
Фабрегас
28
Аршавин
32
Бендтнер
14
Насри
4-4-1-1
25
Рейна
23
Каррагер
37
Шкртел
22
Аггер
2
Инсуа
7
Кейт
6
Лейва
14
Маскерано
11
Родригес
8
Джеррард
89
Н'Гог
32
Бендтнер
3
Санья
3
Санья
32
Бендтнер
14
Насри
10
Росицки
10
Росицки
14
Насри
28
Аршавин
32
Уолкотт
32
Уолкотт
28
Аршавин
23
Каррагер
7
Дежен
7
Дежен
23
Каррагер
6
Лейва
8
Бабел
8
Бабел
6
Лейва
Остались в запасе
Арсенал
Ливерпуль
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
22
Лукаш Фабиански
ВР
5
Сол Кэмпбелл
ЦЗ
2
Арман Траоре
ЦЗ
15
Невес Денилсон
ЦП
Остались в запасе
12
Диего Кавальери
ВР
6
Фабио Аурелио
ЛЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
77
Альберт Риера
ЛП
8
Джей Спиринг
ЦП
Главный тренер
Арсен Венгер
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Арсенал - Ливерпуль
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
- : -
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
- : -
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ливерпуль
2 : 0
25.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Главный судья:
Ховард Уэбб
(Ротерем)
Стадион:
Эмирейтс
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 22:40 (прямая)
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